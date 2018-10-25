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Мужчина украл в магазине сапоги, чтобы подарить жене. А они оказались малы
Иллюстративное фото
Вора удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска появились на пороге квартиры подозреваемого. 41-летний грузчик поначалу не хотел отпирать дверь. А когда понял, что ему уже не отвертеться, впустил сотрудников. Те и увидели в квартире супругу хозяина с сапогами в руках, искренне верившей, что их супруг купил ей в подарок. Подарок, который оказался женщине не по размеру, уже изъяли.
Мужчина может лишиться свободы на 3 года.
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Мужчина может лишиться свободы на 3 года.
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