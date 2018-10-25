ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кения продолжает наращивать производство чая на фоне снижения цены

26.10.2018 19:10 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Кения, крупнейший поставщик черного чая на мировой рынок, за восемь месяцев 2018 года увеличила производство чая на 14%, до примерно 303 тыс. тонн, на фоне благоприятных погодных условий, заявил врио главы Чайного директората Агентства по сельскому хозяйству и продовольствию Кении Энтони Мурейти в ходе чайного форума в Момбасе.

"Кенийская чайная отрасль продолжает динамично развиваться. Однако сохраняются и вызовы, включая высокую себестоимость производства, динамику мировых рынков и изменение климата", - сказал Э.Мурейти.

Вместе с тем средняя цена реализации чая в этом году заметно ниже - около $2,68 за 1 кг против $2,99 за 1 кг в 2017 году, отметил глава Чайного директората.

На этой неделе средняя цена восточноафриканского чая на аукционе в Момбасе снизилась на 0,9%, до $2,25 за 1 кг.

По итогам всего года ожидается увеличение производства до более чем 480 тыс. тонн, сказал Э.Мурейти.

Согласно данным Чайного директората, общий объем производства в августе подскочил на 14,5% по сравнению с тем же месяцем 2017 года, до 37,43 тыс. тонн.

В январе-августе на аукционе в Момбасе было продано 25,14 тыс. тонн чая.

Совокупный экспорт чая из Кении подскочил в августе на 37% в годовом выражении, до 38,53 тыс. тонн, а за восемь месяцев - на 9%, до 311,6 тыс. тонн.

За январь-август 2018 года Кения отгрузила в Россию 13,5 тыс. тонн чая, что на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (11,5 тыс. тонн). Россия в этом году переместилась на пятое место среди экспортных рынков кенийского чая с шестого в 2017 году, когда Кения поставила в Россию более 16 тыс. тонн чая.

Основными экспортными направлениями для Кении остаются Пакистан (113 тыс. тонн чая), Египет (44,9 тыс. тонн) и Великобритания (31,1 тыс. тонн). Топ-10 замыкает Казахстан, куда в январе-августе было поставлено более 5 тыс. тонн кенийского чая.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, чай является наиболее широко употребляемым в мире напитком после воды.

Совокупная емкость мирового рынка чая в 2017 году составляла $7,2 млрд.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кения, крупнейший поставщик черного чая на мировой рынок, за восемь месяцев 2018 года увеличила производство чая на 14%, до примерно 303 тыс. тонн, на фоне благоприятных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Армия США случайно сбросила рядом с жилым домом "Хаммер"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика