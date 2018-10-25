Кения продолжает наращивать производство чая на фоне снижения цены

Кения, крупнейший поставщик черного чая на мировой рынок, за восемь месяцев 2018 года увеличила производство чая на 14%, до примерно 303 тыс. тонн, на фоне благоприятных погодных условий, заявил врио главы Чайного директората Агентства по сельскому хозяйству и продовольствию Кении Энтони Мурейти в ходе чайного форума в Момбасе.

"Кенийская чайная отрасль продолжает динамично развиваться. Однако сохраняются и вызовы, включая высокую себестоимость производства, динамику мировых рынков и изменение климата", - сказал Э.Мурейти.

Вместе с тем средняя цена реализации чая в этом году заметно ниже - около $2,68 за 1 кг против $2,99 за 1 кг в 2017 году, отметил глава Чайного директората.

На этой неделе средняя цена восточноафриканского чая на аукционе в Момбасе снизилась на 0,9%, до $2,25 за 1 кг.

По итогам всего года ожидается увеличение производства до более чем 480 тыс. тонн, сказал Э.Мурейти.

Согласно данным Чайного директората, общий объем производства в августе подскочил на 14,5% по сравнению с тем же месяцем 2017 года, до 37,43 тыс. тонн.

В январе-августе на аукционе в Момбасе было продано 25,14 тыс. тонн чая.

Совокупный экспорт чая из Кении подскочил в августе на 37% в годовом выражении, до 38,53 тыс. тонн, а за восемь месяцев - на 9%, до 311,6 тыс. тонн.

За январь-август 2018 года Кения отгрузила в Россию 13,5 тыс. тонн чая, что на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (11,5 тыс. тонн). Россия в этом году переместилась на пятое место среди экспортных рынков кенийского чая с шестого в 2017 году, когда Кения поставила в Россию более 16 тыс. тонн чая.

Основными экспортными направлениями для Кении остаются Пакистан (113 тыс. тонн чая), Египет (44,9 тыс. тонн) и Великобритания (31,1 тыс. тонн). Топ-10 замыкает Казахстан, куда в январе-августе было поставлено более 5 тыс. тонн кенийского чая.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, чай является наиболее широко употребляемым в мире напитком после воды.

Совокупная емкость мирового рынка чая в 2017 году составляла $7,2 млрд.