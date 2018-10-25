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Как выглядят кризисные комнаты для жертв домашнего насилия
Часто жертв домашнего насилия останавливает то, что банально некуда пойти. В этих стенах принимают тех, кто бежит от страха, отчаяния. В ситуациях, порой кажущихся безвыходными.
Местоположение этого приюта не афишируется. Но круглые сутки здесь готовы оказать помощь и предоставить кров тем, кто попал в сложную ситуацию.Сеть таких кризисных комнат планируют расширять. Среди недели она пустует.
А некоторые живут здесь месяцами, пока не решатся проблемы. Правда, не все постояльцы этого приюта потом, действительно, начинают новую жизнь.
Евгения Ивановская, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска»:
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Часто жертв домашнего насилия останавливает то, что банально некуда пойти. В этих стенах принимают тех, кто бежит от страха, отчаяния. В ситуациях, порой кажущихся...
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