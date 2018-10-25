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Как выглядят кризисные комнаты для жертв домашнего насилия

26.10.2018 19:53 — Разное | СТВ  
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Часто жертв домашнего насилия останавливает то, что банально некуда пойти. В этих стенах принимают тех, кто бежит от страха, отчаяния. В ситуациях, порой кажущихся безвыходными.

На вид – обычная гостиница или квартира.

Как выглядят кризисные комнаты для жертв домашнего насилия

Местоположение этого приюта не афишируется. Но круглые сутки здесь готовы оказать помощь и предоставить кров тем, кто попал в сложную ситуацию.Сеть таких кризисных комнат планируют расширять. Среди недели она пустует.

Говорят, пик приходится на выходные.

Как выглядят кризисные комнаты для жертв домашнего насилия

А некоторые живут здесь месяцами, пока не решатся проблемы. Правда, не все постояльцы этого приюта потом, действительно, начинают новую жизнь.   

Как выглядят кризисные комнаты для жертв домашнего насилия
 

Евгения Ивановская, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска»:
Первое время она находится в стрессовом состоянии, работают с ней специалисты, и она говорит: «Да, пойду, напишу на развод, переменю место жительства». Проходит какое-то время, они остывают и возвращаются к мужьям: «Люблю-не могу, и ничего мне больше не надо».

Жертвы домашнего насилия. Реальные истории

 
Теги: Минск
 
 
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Часто жертв домашнего насилия останавливает то, что банально некуда пойти. В этих стенах принимают тех, кто бежит от страха, отчаяния. В ситуациях, порой кажущихся...
 
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