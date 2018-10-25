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Как отличить насилие над детьми от обычного запрета: «Грань – в унижении»
Новости Беларуси. О жертвах домашнего насилия говорили в программе
Наталья Поспелова, специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот на воспитание:
Можно всё сразу заснять – как отнимали телефон, как неправильно постучали по столу, как огорчились там или ещё что-то сделали неприятное. Но грань, всё равно, есть. Грань – в унижении. Если унижение есть, это – насилие. Если унижения нет, это – запрет нормальный, разумный, мотивированный, объяснённый ребёнку.
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Новости Беларуси. О жертвах домашнего насилия говорили в программе «Специальный репортаж». Наталья Поспелова, специалист по семейному неблагополучию и...
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