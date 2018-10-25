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«Девочку мама лишила права использовать мобильный». Белоруска рассказала о ювенальной юстиции в Австрии

26.10.2018 19:33 — Разное | СТВ  
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Наша землячка Юлия много лет живет в Австрии. Её знакомые едва не лишись прав на собственную дочь по недоразумению. Показательный случай произошёл в одной из элитных школ, где учился экс-президент Фишер.     

«Девочку мама лишила права использовать мобильный». Белоруска рассказала о ювенальной юстиции в Австрии

Юлия Лебеденко, музыкант (Австрия):
Девочку на какое-то время мама лишила права использовать мобильный телефон. Что в воспитательных целях хорошо, потому что гаджеты в наше время – очень популярная вещь, и это мешает обучению. И эта информация поступила в школу, девочку забрали в организацию, от девочки поступали сообщения, что она хотела бы обратно. И в этом случае это – действительно, стрессовая ситуация для ребёнка, когда она находилась без родителей.

Но изначально они посчитали стрессовой ситуацией, что ребёнка лишили мобильного телефона.  

 Немудрено, что в этом году свою дочку Юлия отдала в первый класс не в немецкую, а в французскую школу. Да и гражданство этой страны она, как успешный и востребованный музыкант, принимать не спешит. Так спокойнее.

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Наша землячка Юлия много лет живет в Австрии. Её знакомые едва не лишись прав на собственную дочь по недоразумению. Показательный случай произошёл в одной из...
 
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