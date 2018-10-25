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«Девочку мама лишила права использовать мобильный». Белоруска рассказала о ювенальной юстиции в Австрии
Наша землячка Юлия много лет живет в Австрии. Её знакомые едва не лишись прав на собственную дочь по недоразумению. Показательный случай произошёл в одной из элитных школ, где учился экс-президент Фишер.
Юлия Лебеденко, музыкант (Австрия):
Немудрено, что в этом году свою дочку Юлия отдала в первый класс не в немецкую, а в французскую школу. Да и гражданство этой страны она, как успешный и востребованный музыкант, принимать не спешит. Так спокойнее.
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«Девочку мама лишила права использовать мобильный». Белоруска рассказала о ювенальной юстиции в Австрии
Наша землячка Юлия много лет живет в Австрии. Её знакомые едва не лишись прав на собственную дочь по недоразумению. Показательный случай произошёл в одной из...
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