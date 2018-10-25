«Буквально с детского садика им уже объясняется». Как работает ювенальная юстиция в Австрии

В Норвегии, Финляндии, других западных странах прочно укоренились ювенальные службы. Но даже нордический характер, десятилетиями закалённый подобным опытом, иногда закипает.

Работу ювеналов некоторые сравнивают с киднеппингом в законе.

Мол, пускаются в крайности, прикрываясь защитой прав ребёнка. Судите сами. Наша землячка Юлия много лет живет в Австрии. Там специальная организация Югендамт просвещением детей занимается с самых ранних лет.





Юлия Лебеденко, музыкант (Австрия):

Буквально с детского садика, с первых лет школьных им уже объясняется, приходят представители организации, рассказывают, что в стрессовой, любой некомфортной ситуации дети всегда могут позвонить по телефону доверия или обратиться к каким-то людям.