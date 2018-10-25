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«Буквально с детского садика им уже объясняется». Как работает ювенальная юстиция в Австрии
В Норвегии, Финляндии, других западных странах прочно укоренились ювенальные службы. Но даже нордический характер, десятилетиями закалённый подобным опытом, иногда закипает.
Мол, пускаются в крайности, прикрываясь защитой прав ребёнка. Судите сами. Наша землячка Юлия много лет живет в Австрии. Там специальная организация Югендамт просвещением детей занимается с самых ранних лет.
Юлия Лебеденко, музыкант (Австрия):
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В Норвегии, Финляндии, других западных странах прочно укоренились ювенальные службы. Но даже нордический характер, десятилетиями закалённый подобным опытом,...
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