ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Буквально с детского садика им уже объясняется». Как работает ювенальная юстиция в Австрии

26.10.2018 19:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

В Норвегии, Финляндии, других западных странах прочно укоренились ювенальные службы. Но даже нордический характер, десятилетиями закалённый подобным опытом, иногда закипает.

Работу ювеналов некоторые сравнивают с киднеппингом в законе.

Мол, пускаются в крайности, прикрываясь защитой прав ребёнка. Судите сами. Наша землячка Юлия много лет живет в Австрии. Там специальная организация Югендамт просвещением детей занимается с самых ранних лет.   

«Буквально с детского садика им уже объясняется». Как работает ювенальная юстиция в Австрии

Юлия Лебеденко, музыкант (Австрия):
Буквально с детского садика, с первых лет школьных им уже объясняется, приходят представители организации, рассказывают, что в стрессовой, любой некомфортной ситуации дети всегда могут позвонить по телефону доверия или обратиться к каким-то людям.

Жертвы домашнего насилия. Реальные истории 

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Норвегии, Финляндии, других западных странах прочно укоренились ювенальные службы. Но даже нордический характер, десятилетиями закалённый подобным опытом,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новое амплуа Алены Ланской: сыграла небольшую роль в сериале «Мухтар»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика