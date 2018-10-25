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"Жить хочу". Шепелев рассказал о последнем интервью Караченцова

26.10.2018 20:13 — Разное | Партизан  
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Телеведущий поделился воспоминаниями о поездке в Израиль к проходящему там лечение актёру.



Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился в "Инстаграме" записью, в которой вспоминает о событиях, произошедших несколько месяцев назад. Тогда он со съёмочной группой ездил в Израиль взять интервью у актёра Николая Караченцова. По словам журналиста, сильнее всего в его памяти закрепились именно последние минуты разговора — когда камеры уже были выключены.

— ...Вы не избегаете публичности, ведёте открытую жизнь без смущения и даже иногда вопреки упрекам. Почему? — спросил Шепелов.

— Жить хочу, — ответил Караченцов.

Шепелев также высказал восхищение женой Николая, которая до самого конца не сдавалась и самоотверженно боролась за жизнь супруга. Он поблагодарил её за любовь и мужество.

Свои соболезнования родственникам артиста ранее выразил также президент РФ Владимир Путин.

Напомним, Николай Караченцов ушёл из жизни сегодня утром. Он всего один день не дожил до своего 74-летия. В прошлом году у народного артиста РСФСР обнаружили злокачественную опухоль в лёгком. Сегодня у него отказали почки и стало известно, что метастазы поразили почти все органы, пишет Лайф.ру.


 
 
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Телеведущий поделился воспоминаниями о поездке в Израиль к проходящему там лечение актёру.
 
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