"Жить хочу". Шепелев рассказал о последнем интервью Караченцова









Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился в "Инстаграме" записью, в которой вспоминает о событиях, произошедших несколько месяцев назад. Тогда он со съёмочной группой ездил в Израиль взять интервью у актёра Николая Караченцова. По словам журналиста, сильнее всего в его памяти закрепились именно последние минуты разговора — когда камеры уже были выключены.





— ...Вы не избегаете публичности, ведёте открытую жизнь без смущения и даже иногда вопреки упрекам. Почему? — спросил Шепелов.





— Жить хочу, — ответил Караченцов.





Шепелев также высказал восхищение женой Николая, которая до самого конца не сдавалась и самоотверженно боролась за жизнь супруга. Он поблагодарил её за любовь и мужество.





Свои соболезнования родственникам артиста ранее выразил также президент РФ Владимир Путин.





пишет Лайф.ру. Напомним, Николай Караченцов ушёл из жизни сегодня утром. Он всего один день не дожил до своего 74-летия. В прошлом году у народного артиста РСФСР обнаружили злокачественную опухоль в лёгком. Сегодня у него отказали почки и стало известно, что метастазы поразили почти все органы,Лайф.ру.



