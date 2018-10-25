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Правительство озадачилось командировочными. 8 подсказок, как упростить выплату командировочных денег

26.10.2018 20:02 — Разное | Партизан  
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Первый вице-премьер Александр Турчин возмутился тем, как сейчас в Беларуси выплачиваются командировочные. По его мнению, систему нужно упростить.

Правительство озадачилось командировочными. 8 подсказок, как упростить выплату командировочных денег

 Действительно, действующая система усложняет жизнь не только тем, кто едет в командировку, но и бухгалтерам, которые должны их начислять и оформлять все нужные документы. FINANCE.TUT.BY поговорил с бухгалтерами и узнал, что бы они исходя из своей практики предложили упростить в вопросе с командировками.

1. Оплачивать двухместные номера в гостиницах и двухкомнатные квартиры
Одно из предложений — отменить нормирование расходов по проживанию в командировках по Беларуси.

Сейчас расходы на наём жилья возмещаются командированному работнику исходя из его фактических расходов. Но выплата не может быть больше, чем стоимость одноместного номера или одного места в двух- или трехместном номере. То есть если работник снял двухместный номер, то оплатят ему только половину его стоимости.

Аналогичная ситуация и с квартирами. Если командированный снимает, к примеру, двухкомнатную квартиру, ему возместят только половину стоимости аренды.

2. Отнести допуслуги к затратам на проживание
Также специалисты предлагают включать в расходы по проживанию во время командировки в пределах Беларуси некоторые дополнительные услуги, которые оказывают отели. К примеру, в номере, который оплатили командированному, не всегда может быть телевизор, холодильник или чайник. Если попросить предоставить эти допуслуги, то их придется оплатить самостоятельно. 

Сейчас затраты на дополнительные услуги, которые не включены в стоимость номера, возмещаются на основании подлинных документов, которые подтверждают их оплату и относятся к затратам сверхнорм.

3. Оплачивать жилье или билеты карточкой одного командированного
Еще одно усовершенствование, которое предлагают ввести бухгалтеры, — допустить покупку билетов и оплату жилья с личной карточки одного из командированных, если едут, к примеру, два человека.

Сейчас работники, которых отправляют в командировку, даже если они едут вместе, должны покупать билеты и оплачивать жилье только за себя со своей личной карточки.

4. Разрешить электронное подтверждение аренды квартир
Бухгалтеры предлагают упростить отчетность и по заграничным командировкам. В частности, с документами о расходах на проживание. К примеру, сейчас стало популярным бронирование жилья с помощью сервисов Airbnb, Вooking, где владельцы жилья не могут предоставить документы — инвойсы, договоры, чеки. Командированный, который бронировал таким образом жилье, может только распечатать квитанции с сервиса.

Бухгалтеры считают, что нужно допустить использование электронного подтверждения проживания и отнести такие суммы на затраты и компенсировать командированному сотруднику.

5.Уменьшить пакет документов для подтверждения переезда или перелета за границу
Сейчас, чтобы командированному за границу работнику возместили стоимость проезда или перелета, ему нужно предоставить целый пакет документов (при покупке билетов самостоятельно).

Бухгалтеры предлагают при оплате билетов на проезд или перелет допускать один из вариантов подтверждения затрат: штампы в паспорте о пересечении границы, выписка из банкинга об оплате билета или чек, посадочные талоны, электронные билеты или хотя бы минимальный логичный комплект документов.

6. Отменить выписки из банка с печатью и подписью
Бухгалтеры считают разумным отменить предоставление выписок из банка с печатью и подписью банковского сотрудника по безналичной оплате, к примеру, билетов, жилья. Достаточно приложенной выписки с лицевого счета сотрудника, распечатанной из интернет-банкинга.

7. Разрешить задерживаться в заграничных командировках
Еще одно предложение — разрешить работнику задерживаться в заграничной командировке по личным делам на 1−2 дня (естественно, с разрешения руководства. — Прим. ред.) без компенсации суточных и проживания за это время, но с компенсацией суммы за проезд.

Сейчас, чтобы командированному возместили затраты на проезд или перелет, ему нужно вернуться в тот день, когда истекает заявленный срок командировки.

8. Увеличить размер командировочных
И бухгалтеры, и работники, которые часто ездят в командировки, считают, что следует не только упростить оформление документов, но и увеличить командировочные. Сейчас за каждый день командировки по Беларуси работник получает 7 рублей в сутки (если командировка больше чем одни сутки). В однодневных командировках — 3 рубля 50 копеек в сутки.

Бухгалтер одной из крупных столичных компаний считает, что суточные должны быть не меньше 30 рублей. Бухгалтер еще одной компании назвал сумму 25 рублей.

Сами же работники говорят, что им хватило бы и 20 рублей в сутки. Другие хотят получать такую сумму в однодневных командировках, а в поездках на несколько дней — не меньше 30.


 
 
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Первый вице-премьер Александр Турчин возмутился тем, как сейчас в Беларуси выплачиваются командировочные. По его мнению, систему нужно упростить.
 
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