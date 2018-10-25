Главреда «Медузы» отстранили из-за обвинений в «неподобающем поведении»

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«Медузой» вышло именно так: последовательно выступая с критикой домогательств, харассмента и прочего непотребства, издание тут же приняло решение отстранить своего главреда Ивана Колпакова, как только его обвинили в неподобающем поведении. вышло именно так: последовательно выступая с критикой домогательств, харассмента и прочего непотребства, издание тут же приняло решение отстранить своего главреда Ивана Колпакова, как только его обвинили в неподобающем поведении.





Любопытно, что инициатива отстранения исходила лично от Колпакова, а его место до выяснения всех обстоятельств займет Галина Тимченко:





Инцидент, говорят, случился на вечеринке после общей конференции «Медузы» в октябре 2018 года в Риге. Его подробности не раскрываются, однако с обвинениями в адрес Ивана выступила жена одного из сотрудников издания. Колпаков якобы сопровождал свои действия словами, что ему за это ничего не будет, и назвал произошедшее «плохой шуткой». Сейчас он от комментариев отказывается, объясняя, что появятся они лишь после совета директоров.





А издание ВВС, меж тем, выяснило, что весь этот шум действительно поднялся из-за харассмента. Что, впрочем, только добавляет ситуации странности: большинство лично знакомых с Иваном журналистов утверждают, что это совсем на него не похоже.





В общем, пусть они там разбираются, а мы подождем. Я лишь еще раз похвалю «Медузу»: последовательность проверяется именно в такие моменты, и издание успешно прошло еще один заковыристый тест судьбы.







