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Неосторожное обращение с огнем – большая трагедия

26.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Неосторожное обращение с огнем – большая трагедияНеосторожнее обращение с огнем является одной из самых распространенных причин возникновения пожара.

Проживая в квартире, домовладении, каждый жилец берет на себя обязательство соблюдать правила пользования жилыми помещениями, в том числе строго выполнять правила пожарной безопасности. К сожалению, анализ причин пожаров показывает, что виновниками большинства из них являются сами жильцы, которые пренебрегают иногда элементарными правилами пожарной безопасности. А не редко неосторожность переходит в небрежность: неосторожное обращение с огнем при курении, пользование приборами освещения с открытым огнем, что особенно опасно для чердачных помещений, кладовых и различных хозяйственных построек.

На небрежности при курении следует остановиться особо. Курящих у нас к сожалению пока много, отсюда и велика вероятность пожара. Нередко еще можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи вещей, способных воспламенится при малейшем соприкосновении с огнем.

Проведенные опыты показали, что тлеющая сигарета в начальный момент имеет температуру 310-320°С, которая потом снижается до 240-260°С. Вызвав тление горючего материала брошенный окурок через некоторое время гаснет. Но образованный очаг тления при благоприятных условиях может превратиться в пожар. Из этого следует, что пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распространены, чем может показаться на первый взгляд.

Очень опасно курить лежа, особенно в нетрезвом состоянии. При этом все случаи похожи один на другой: пьяный курильщик засыпает, сигарета падает, и от нее сначала загорается постель, а затем и мебель.

Достаточно вспомнить одну из трагедий происшедших в текущем году на территории района, так 11 февраля в 19-33 в центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Кузьковичи Смолицкого сельского Совета. По прибытию к месту вызова происходило горение дома открытым пламенем, кровля обрушилась.

В ходе ликвидации пожара в одной из комнат был обнаружен погибший хозяин 1965 г.р., проживал один, не работал, а во второй комнате обнаружен труп находившегося в гостях гражданина, 1952 г.р., жителя этой же деревни, пенсионера.

В ходе проводимой проверки было установлено, что накануне пожара оба погибших употребляли спиртные напитки, курили. Как

следствие причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В целом из 6 граждан погибших на пожарах в текущем году, все шестеро на момент гибели находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как мы видим основной профилактической мерой предупреждения пожаров является соблюдение элементарных правил обращения с огнем. Здесь настолько все просто, что правила определяет сама жизнь. Каждый человек должен вырабатывать в себе актуальность и осмотрительность. Нужно контролировать друг друга, бороться с рассеянностью, свойственной некоторым людям.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Неосторожнее обращение с огнем является одной из самых распространенных причин возникновения пожара. Проживая в квартире, домовладении, каждый жилец берет на
 
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