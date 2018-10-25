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Минск и Киев планируют заключить контракты на $100 млн

26.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Машиностроение, сельское хозяйство и медицинский туризм – все это будут развивать Минск и Киев. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Петром Порошенко, передает телеканал «МИР 24». 

Главы государств прибыли в Гомель для участия в форуме регионов двух стран.

«Гомель – хороший город, теплый город для украинцев. Вчера в первый день наших мероприятий они прошли очень хорошо, мне докладывали. Люди очень довольны, о многом договорились. Многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива, и мы всегда будем рады вас видеть в Беларуси», – отметил Лукашенко.

«Отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран подчеркивает, что прирост составляет более 23% год к году в валюте», – сказал Порошенко.

На первый Форум регионов в Гомель приехали представители всех белорусских регионов и 17 областей Украины. Минск и Киев планируют подписать контракты на сумму 100 млн долларов.



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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На первый Форум регионов в Гомель приехали представители всех белорусских регионов и 17 областей Украины.
 
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