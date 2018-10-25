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Чемпионат завершен
26.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
Наш фоторепортаж из Ледовой арены, где сегодня прошла торжественная церемония закрытия чемпионата по мини-футболу среди сотрудников и гражданского персонала Следственного комитета Республики Беларусь.
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Наш фоторепортаж из Ледовой арены, где сегодня прошла торжественная церемония закрытия чемпионата по мини-футболу среди сотрудников и гражданского персонала...
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