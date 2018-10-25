﻿ В Несвиже состоялась церемония чествования победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области-2018». 21.by
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В Несвиже состоялась церемония чествования победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области-2018»

26.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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 В пятницу, 26 октября в г. Несвиже состоялась церемония чествования победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области-2018». 

Финальному этапу конкурса предшествовала большая кропотливая работа в течение всего года. Между собой соревновались работники различных организаций, представители различных профессий и отраслей. Областные отраслевые организации самостоятельно выбирали самые массовые и популярные профессии, по которым проводили конкурсы мастерства. Сначала состязания прошли на местах в коллективах, затем состоялись областные соревнования.Всего в конкурсе приняли участие более 500 представителей разных профессий. Из них удостоены высокого звания «Мастер Минской области-2018» 25 человек. Среди победителей представители различных профессий – швея, медицинская сестра, ветеринар, электромонтер, учитель, повар, шахтер, машинист башенного крана и др.

  • В Несвиже состоялась церемония чествования победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области-2018»

Приятно, что среди тех, кто был удостоен этой награды, и работники Несвижчины. Подробнее о мероприятии — в следующих выпусках газеты «Нясвіжскія навіны».

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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 В пятницу, 26 октября в г. Несвиже состоялась церемония чествования победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области-2018».  Финальному...
 
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