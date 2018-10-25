В Несвиже состоялась церемония чествования победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области-2018»

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В пятницу, 26 октября в г. Несвиже состоялась церемония чествования победителей конкурса профессионального мастерства «Мастер Минской области-2018».

Финальному этапу конкурса предшествовала большая кропотливая работа в течение всего года. Между собой соревновались работники различных организаций, представители различных профессий и отраслей. Областные отраслевые организации самостоятельно выбирали самые массовые и популярные профессии, по которым проводили конкурсы мастерства. Сначала состязания прошли на местах в коллективах, затем состоялись областные соревнования.Всего в конкурсе приняли участие более 500 представителей разных профессий. Из них удостоены высокого звания «Мастер Минской области-2018» 25 человек. Среди победителей представители различных профессий – швея, медицинская сестра, ветеринар, электромонтер, учитель, повар, шахтер, машинист башенного крана и др.









































































Приятно, что среди тех, кто был удостоен этой награды, и работники Несвижчины. Подробнее о мероприятии — в следующих выпусках газеты «Нясвіжскія навіны».

Наталья ЕРМОШЕНКО.