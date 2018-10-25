Беларусь и Словакия играют вничью после первого дня в матче Кубка Дэвиса

Сборная Беларуси играет вничью 1:1 после первого дня в матче Кубка Дэвиса против команды Словакии в Братиславе. Победитель этого противостояния сохранит прописку в I Евро-Африканской зоне, проигравший опустится в дивизион рангом ниже.



Фото: tennis.by

26 октября в первой встрече 17-летний дебютант сборной Беларуси Александр Згировский (№ 1894 рейтинга ATP) уступил первому номеру команды Словакии Мартину Клижану (№ 46 ATP) — 1:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Во второй встрече первый номер белорусской команды Егор Герасимов (№ 179 ATP) обыграл вторую ракетку сборной Словакии Норберта Гомбоша (№ 276 ATP) — 3:6, 6:4, 6:4. Игра длилась 1 час 57 минут.

На 27 октября запланированы три игры. Сначала состоится парная встреча Мартин Клижан / Филип Полашек — Максим Мирный / Андрей Василевский, а затем в расписании значатся одиночные поединки Мартин Клижан — Егор Герасимов и Норберт Гомбош — Александр Згировский.

Капитаны команд имеют право произвести замены не позже чем за час до начала встреч.

Отметим, что сборной Беларуси в матче со Словакией из-за травмы не смог помочь первая ракетка страны Илья Ивашко (№ 86 ATP).