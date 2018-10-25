Лукашенко о ситуации на Украине: Это должны решить три славянских народа

Об урегулировании ситуации на востоке Украины говорил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко. В Гомеле проходит форум регионов, передает телеканал «МИР 24».



«И здесь мало договориться, будем откровенны, России и Украине. Можно договориться, но этого мало. Будем также откровенны: потеряно доверие друг к другу. В связи с этим, чтобы быть абсолютно однозначным и позицию Беларуси понимали наши братья-украинцы и те, кто нас услышит, чтобы не было разного рода болтовни вокруг этого, я хочу прямо заявить: мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы сделать это, но только ради одного – ради мира», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что эту проблему должны решить только три славянских народа.

«Эту проблему – это моя точка зрения – должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда. Ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой – мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве. Но почему нам эти конфликты не закончить быстрее, как можно раньше? Я не мог не затронуть эту тему в силу того, что Беларусь со всех сторон втянули в эту проблему. И я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: мы если и придем с севера к вам (я хочу, чтобы это некоторые военные в Украине услышали), то на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках. Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем», – заключил Лукашенко.

Именно Беларусь предоставила традиционную площадку для переговоров «Нормандской четверки», благодаря чему были приняты «Минские соглашения».