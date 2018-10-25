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Лукашенко о ситуации на Украине: Это должны решить три славянских народа
26.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Об урегулировании ситуации на востоке Украины говорил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко. В Гомеле проходит форум регионов, передает телеканал «МИР 24».
Белорусский лидер также отметил, что эту проблему должны решить только три славянских народа.
«Эту проблему – это моя точка зрения – должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда. Ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой – мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве. Но почему нам эти конфликты не закончить быстрее, как можно раньше? Я не мог не затронуть эту тему в силу того, что Беларусь со всех сторон втянули в эту проблему. И я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: мы если и придем с севера к вам (я хочу, чтобы это некоторые военные в Украине услышали), то на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках. Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем», – заключил Лукашенко.
Именно Беларусь предоставила традиционную площадку для переговоров «Нормандской четверки», благодаря чему были приняты «Минские соглашения».
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Именно Беларусь предоставила площадку для переговоров «Нормандской четверки», благодаря чему были приняты «Минские соглашения».
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