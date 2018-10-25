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На выходных у «Чижовка-Арены» пройдёт большая ярмарка: продукцию представят предприятия Витебской области
Новости Беларуси. В выходные во все районах столицы вновь пройдут сельхозярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
У «Чижовка-Арены» 27 и 28 октября свою продукцию представят предприятия Витебской области. Минчане смогут приобрести свежее мясо, рыбу, молочную продукцию. Привлечет гурманов и ароматная выпечка.
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На выходных у «Чижовка-Арены» пройдёт большая ярмарка: продукцию представят предприятия Витебской области
Новости Беларуси. В выходные во все районах столицы вновь пройдут сельхозярмарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. У «Чижовка-Арены» 27 и 28...
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