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Подозреваемый в избиении водителя маршрутки на Орловской заключён под стражу

26.10.2018 20:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Подозреваемый в избиении водителя маршрутки россиянин заключен под стражу. Резонансное дело расследует Следственный комитет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Правоохранители ищут свидетелей происшествия.

Подозреваемый в избиении водителя маршрутки на Орловской заключён под стражу

Дорожный конфликт произошел в среду 24 октября на улице Орловской. А 25 октября двух граждан России 46 и 42 лет задержали в Борисовском районе на московской трассе. За нападение одному из них грозит до 6 лет тюрьмы. Пострадавший водитель по-прежнему в больнице.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Подозреваемый в избиении водителя маршрутки россиянин заключен под стражу. Резонансное дело расследует Следственный комитет, сообщили в...
 
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