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29 октября в Минске возможен мокрый снег. ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние

26.10.2018 20:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Резкое похолодание и дожди привели к увеличению аварийности на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

29 октября в Минске возможен мокрый снег. ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние

В понедельник 29 октября в Минске возможен мокрый снег – самое время менять летние шины. В столице сотрудники ГАИ пока только предупреждают водителей о том, что их безопасность зависит от верного решения. Рисковать и передвигаться на протекторе не по сезону или перестраховаться и заехать на шиномонтаж до 1 декабря? Надежное сцепление с дорогой может выручить в самой непредсказуемой ситуации.

29 октября в Минске возможен мокрый снег. ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Тормозной путь возрастает, потому что на дороге может появиться обледенение проезжей части либо выпасть мокрый снег. Также необходимо учитывать, что рано темнеет и зачастую не видно пешеходов, которые переходят дорогу по пешеходным переходам.

29 октября в Минске возможен мокрый снег. ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние

Зимние шины – в них больше каучука, они не дубеют зимой. У них специальный протектор, который позволяет снегу, этой всей каше не застревать и вываливаться. Если люди этого не понимают – пусть почитают, это же их безопасность. Я всегда езжу на зимних шинах.

Наказывать рублем тех, кто не принимает к сведению предупреждение, начнут с первого дня календарной зимы.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Резкое похолодание и дожди привели к увеличению аварийности на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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