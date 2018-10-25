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29 октября в Минске возможен мокрый снег. ГАИ рекомендует водителям сменить шины на зимние
Новости Беларуси. Резкое похолодание и дожди привели к увеличению аварийности на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В понедельник 29 октября в Минске возможен мокрый снег – самое время менять летние шины. В столице сотрудники ГАИ пока только предупреждают водителей о том, что их безопасность зависит от верного решения. Рисковать и передвигаться на протекторе не по сезону или перестраховаться и заехать на шиномонтаж до 1 декабря? Надежное сцепление с дорогой может выручить в самой непредсказуемой ситуации.
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Зимние шины – в них больше каучука, они не дубеют зимой. У них специальный протектор, который позволяет снегу, этой всей каше не застревать и вываливаться. Если люди этого не понимают – пусть почитают, это же их безопасность. Я всегда езжу на зимних шинах.
Наказывать рублем тех, кто не принимает к сведению предупреждение, начнут с первого дня календарной зимы.
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Новости Беларуси. Резкое похолодание и дожди привели к увеличению аварийности на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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