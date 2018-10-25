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Новости экономики за 26.10.2018

26.10.2018 20:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия интегрируют национальные системы платежей, о «Великом камне» теперь узнали и в Женеве, а в Гродно подвели итоги двух лет безвиза. Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БАНКОМАТЫ ВТБ В БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЮТ КАРТЫ «МИР»

Держатели карт «Мир» могут просматривать баланс, снимать наличные, а также делать переводы между картами системы. Новый сервис может быть ориентирован на российских туристов. Ежегодно в страну их приезжает более 200 тысяч.

Новости экономики за 26.10.2018

Банк ВТБ (Беларусь) первой из финансовых организаций страны предоставил возможность владельцам карт платежной системы «Мир» совершать операции по ним в своих банкоматах. В настоящий момент сеть АТМ банка в Беларуси насчитывает 86 банкоматов.

Новости экономики за 26.10.2018

Дмитрий Фролов, заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь):
Уже сейчас «Белкарт» готовится вступить в некий общий альянс с «Миром». Мы же сделали этот шаг чуть раньше и позволили держателям карточки получить основные сервисы здесь, в Республике Беларусь. Основная цель была в том, чтобы расчеты велись в российских рублях, обеспечить технологически и финансово все расчеты на территории Российской Федерации.

Мы избегаем расчетов в других валютах, кроме как в российских и белорусских рублях. Не используются ни доллары, ни евро, ни другая иностранная валюта, как обычно принято в платежных системах.

Новости экономики за 26.10.2018

Страны ЕАЭС идут по пути признания национальных платежных систем друг друга. До конца 2019 года планируется расширить сеть приема карт «Мир» как в Беларуси, так и в других странах ЕАЭС.

Почти 130 тысяч туристов и 25 миллионов долларов в экономику региона: в Гродно подвели итоги двух лет безвиза

ВСЕМИРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ В ЖЕНЕВЕ

Преимущества работы в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» презентовали 26 октября на Всемирном инвестиционном форуме Конференции ООН по торговле и развитию в Женеве.

Новости экономики за 26.10.2018

Бизнес-климат Беларуси заинтересовал представителей крупных швейцарских компаний. Бизнесменам рассказали о системе налогообложения в нашей стране, валютных операциях и декрете № 8 «О развитии цифровой экономики».

 
Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия интегрируют национальные системы платежей, о «Великом камне» теперь узнали и в Женеве, а в Гродно подвели итоги двух лет...
 
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