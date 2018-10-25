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Новости экономики за 26.10.2018
Новости Беларуси. Беларусь и Россия интегрируют национальные системы платежей, о «Великом камне» теперь узнали и в Женеве, а в Гродно подвели итоги двух лет безвиза. Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БАНКОМАТЫ ВТБ В БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЮТ КАРТЫ «МИР»
Держатели карт «Мир» могут просматривать баланс, снимать наличные, а также делать переводы между картами системы. Новый сервис может быть ориентирован на российских туристов. Ежегодно в страну их приезжает более 200 тысяч.
Банк ВТБ (Беларусь) первой из финансовых организаций страны предоставил возможность владельцам карт платежной системы «Мир» совершать операции по ним в своих банкоматах. В настоящий момент сеть АТМ банка в Беларуси насчитывает 86 банкоматов.
Дмитрий Фролов, заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь):
Мы избегаем расчетов в других валютах, кроме как в российских и белорусских рублях. Не используются ни доллары, ни евро, ни другая иностранная валюта, как обычно принято в платежных системах.
Страны ЕАЭС идут по пути признания национальных платежных систем друг друга. До конца 2019 года планируется расширить сеть приема карт «Мир» как в Беларуси, так и в других странах ЕАЭС.
ВСЕМИРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ В ЖЕНЕВЕ
Преимущества работы в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» презентовали 26 октября на Всемирном инвестиционном форуме Конференции ООН по торговле и развитию в Женеве.
Бизнес-климат Беларуси заинтересовал представителей крупных швейцарских компаний. Бизнесменам рассказали о системе налогообложения в нашей стране, валютных операциях и декрете № 8 «О развитии цифровой экономики».
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия интегрируют национальные системы платежей, о «Великом камне» теперь узнали и в Женеве, а в Гродно подвели итоги двух лет...
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