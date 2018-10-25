Почти 130 тысяч туристов и 25 миллионов долларов в экономику региона: в Гродно подвели итоги двух лет безвиза

Новости Беларуси. Всего в регионе побывали гости более чем из 60 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост туристического потока поспособствовал и развитию необходимой инфраструктуры, прежде всего в сфере услуг и гостеприимства. Создано почти 600 рабочих мест. За эти два года открылось свыше 30 мест общественного питания: только в 2018-м в Гродно и Гродненском районе появилось 15 новых кафе, ресторанов и других заведений.