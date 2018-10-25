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Почти 130 тысяч туристов и 25 миллионов долларов в экономику региона: в Гродно подвели итоги двух лет безвиза
Новости Беларуси. Всего в регионе побывали гости более чем из 60 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост туристического потока поспособствовал и развитию необходимой инфраструктуры, прежде всего в сфере услуг и гостеприимства. Создано почти 600 рабочих мест. За эти два года открылось свыше 30 мест общественного питания: только в 2018-м в Гродно и Гродненском районе появилось 15 новых кафе, ресторанов и других заведений.
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Почти 130 тысяч туристов и 25 миллионов долларов в экономику региона: в Гродно подвели итоги двух лет безвиза
Новости Беларуси. Всего в регионе побывали гости более чем из 60 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рост туристического потока...
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