Анкара запросила у Саудовской Аравии выдачу 18 подозреваемых в убийстве Хашкаджи

Власти Турции в пятницу направили официальный запрос в Эр-Рияд об экстрадиции 18 подозреваемых в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в здании генконсульства в Стамбуле, сообщает Анатолийское агентство новостей.

Ранее Саудовская Аравия сообщала о задержании 18 человек по подозрению в причастности к убийству Дж.Хашкаджи, среди которых - члены саудовской делегации, которая в составе 15 человек в день убийства журналиста находилась в генконсульстве.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Тело погибшего журналиста обнаружено не было.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.