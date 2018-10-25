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Михаил Горбачев заявил о начале новой гонки вооружений

26.10.2018 21:16 — Разное | Партизан  
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил о новом этапе гонки вооружений между Россией и США. Это мнение он высказал в статье, опубликованной в The New York Times

По словам Горбачева, планы США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и наращиванию ядерных вооружений разрушают систему международных договоров и соглашений, которая служила основополагающим фундаментом мира и безопасности после Второй мировой войны.

Как констатировал Горбачев, подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году, а также договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений позволили существенно уменьшить ядерные арсеналы Вашингтона и Москвы. На Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2015 году Россия и Соединенные Штаты уведомили международное сообщество о том, что 85 процентов тех арсеналов были списаны и по большей части уничтожены.

Между тем в 2002 году США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а в этом году - из сделки с Ираном, а военные расходы достигли астрономических показателей и продолжают расти. На этом фоне выход из ДРСМД стал еще одним шагом по пути новой гонки вооружений и милитаризации международных отношений. Горбачев подчеркнул, что Россия неоднократно обращала внимание на нарушения некоторых положений соглашения и предлагала обсудить данные вопросы за столом переговоров, однако в последние несколько лет Соединенные Штаты избегали таких дискуссий, в свою очередь обвинив в нарушениях Россию.

"Как мы видели в течение последних двух лет, президент США мысленно преследует совсем иную цель. Она состоит в том, чтобы освободить Соединенные Штаты от всех обязательств, от всех сдерживающих факторов, не только в отношении ракет с ядерными боеголовками", - продолжил Горбачев, напоминая, что "на войне всех против всех" не будет победителя, особенно если она закончится ядерной войной", чего нельзя исключать в условиях неослабевающей гонки вооружений, международной напряженности, враждебности и всеобщего недоверия.

Он выражает надежду, что в этой ситуации "Россия займет твердую, но уравновешенную позицию", а "союзники Америки, трезво поразмыслив, откажутся сделаться площадками для пусков новых американских ракет". Он также надеется, что ООН и в особенности члены СБ ООН поступят ответственно.

"Мы не бессильны перед этой страшной угрозой миру. Мы не должны складывать руки, мы не должны сдаваться", - заключил Горбачев.


 
 
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил о новом этапе гонки вооружений между Россией и США. Это мнение он высказал в статье, опубликованной в The New York Times
 
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