Экономисты создают новую модель развития средних городов

пишет zviazda.by На проблему развития средних городов обратил внимание глава государства во время печально известного приезда в Оршу. Экономисты взялись за дело и предложили свою концепцию улучшения ситуации в городах с населением свыше 80 тысяч. В Гродненской области под эту планку подпадает только Лида. Но в регионе немало других городов, которые нужно развивать, отметил собеседник. Это Сморгонь, Волковыск, Слоним, где проживает по 40-50 тысяч человек. На самом деле внимание будет уделено всем городам и районам,zviazda.by

На сегодняшний день у каждого района есть программа социально-экономического развития, которая разработана до 2020 года. Она обновляется, определяются актуальные направления. В экономическом плане эти регионы нельзя назвать проблемными, считает Андрей Свиридов. Они имеют хорошую инфраструктуру и потенциал. Недаром положительный опыт гродненцев отметил и Президент страны во время недавнего визита в Гродно и Гродненский район. Чтобы города развивались и дальше, принимаются соответствующие меры.





— Буквально несколько месяцев назад Министерством экономики предложена концепция новой программы индустриализации регионов. Суть в том, чтобы слабые регионы подтянуть в развитии, — подчеркнул Андрей Свиридов. — Например, создать производственные мощности. Ведь основная проблема таких сельских регионов — это отсутствие градообразующих предприятий, которые бы создавали налоговую базу района.





Определить возможности





Во-первых, будет проведена инвентаризация тех проектов, которые реализуются на территории района, а также из числа перспективных. Таким образом каждый регион увидит свои ресурсы и потенциал.





В республиканский план по индустриализации входит около двух тысяч проектов. Собеседник определяет некоторые из них. Например, в Вороновском районе выращивают больше других картофель, значит, можно настроить его переработку. Сейчас начался интересный проект в Радуни: строится еврейский центр, значит, есть возможность развивать в будущем ностальгический туризм. Или Новогрудский район, который стал центром ветропарка в регионе. Наличие холмов и высот позволяет развивать альтернативную энергетику. В Берестовицком есть скважина с чистой питьевой водой, соответственно, надо и здесь наладить производство. Тем более что раньше она здесь и была. Или, например, Ошмяны, приграничный район, можно развивать транспортную инфраструктуру и логистику. И первый объект уже появился — скоро транспортно-логистический центр здесь начнет работать.





— Задача каждого района — найти свою особенность, — отметил Свиридов. — Возможно, придется перевести часть сельскохозяйственных земель в промышленные. Если сейчас не принять такие радикальные меры, некоторые районы могут превратиться в мертвую зону, где будет несколько тысяч человек, и большая часть — пенсионного возраста. Такие территории не смогут дальше развиваться. У нас в области пока так остро не стоит эта проблема, но некоторые районы, такие как Свислочский, Вороновский, Зельвенский, требуют внимания.





Раздать убыточные площади





Те предприятия, которые работают рентабельно, и будут работать дальше, рассказывает экономист. Речь идет о производствах, где больше убытков, чем прибыли, и мало надежд, что их можно оживить. Андрей Свиридов приводит пример Волковысского завода кровельных и строительно-отделочных машин. Несколько лет назад сюда пришел турецкий инвестор и наладил производство комплектующих для панельных радиаторов. Затем к его цеху присоединили весь завод, но это не способствовало его спасению. Производство хоть и работает, но прибыли от этого нет.





— Лучше разбивать большие площади на несколько частей и предлагать их различным производителям. Возможно, там и появилась бы какая-то жизнь, — считает Свиридов.





О том, что такой подход может иметь успех, свидетельствует лидский пример. Долгое время здесь простаивал недостроенный мясокомбинат. Его продали литовской компании ARVI, которая организовала целый цикл выращивания индюков, выпуск мясной продукции, создала утильзавод и переработку мясо-костной муки. Можно вспомнить и предприятие «Лидсельмаш» по выпуску различных сельхозмашин и агрегатов. Пустующие площади заняли производством тех же радиаторов.





Хороший пример у Сморгони, где был старый агрегатный завод, 150 гектаров земли, много зданий пустых. Постепенно отдали компании «Кроноспан». Сейчас от бывшего завода осталось 27 гектаров земли, а само предприятие лишилось пустующих площадей. Вместо него появилось новое предприятие, крупный экспортер, который делает значительный вклад в бюджет, а также предоставляет рабочие места с хорошей зарплатой. В Сморгони есть целый индустриальный проспект, который был построен в советское время. Сейчас ведется работа над тем, чтобы найти нового хозяина. В рамках форума «Еврорегион «Неман» в Гродно был подписан договор с поляками о том, чтобы разместить здесь мебельное производство. В конце года появится новый собственник и перспектива у этой территории.





Сделать инфраструктуру





Важный вопрос — источник финансирования. Частично эту проблему государство готово взять на себя. Каждый район ищет инициативу под себя, а уже область будет по возможности помогать искать источники финансирования. Это не будут бюджетные средства, подчеркнул экономист. Решать проблемы развития региона за счет бюджета — это тупик, дорога в никуда. Имеется в виду долгосрочный путь развития. Социальные объекты в любом случае нужно сдавать, делать дороги, строить жилье — это, конечно, за счет бюджета. А вот объекты экономики должны создаваться за счет частных инвестиций.





— Задача властей — найти инвесторов и запустить производство, поддержать те проекты, которые возникнут на частном уровне. А с инфраструктурой должно помочь государство, — отмечает Андрей Свиридов. — Она не должна финансировать проекты. Как показывает опыт, эффективной работы от этого не получается, о чем свидетельствует и пример с такими крупными заводами, как стеклозавод «Нёман» в Березовке и «Мостовдрев». Их так и не удалось вывести на рентабельную работу.





Кстати, и частные компании не всегда успешно реализуют свои проекты. Но надо направлять силы на то, чтобы создать свои центры экономического роста, как это сделали в Сморгони. Или так, как развивается Щучинский район, куда приходят инвесторы с интересными проектами. В частности, недавно здесь появилась первая в области фабрика по выращиванию шампиньонов.





— В первую очередь важно создать базисное предприятие, на основе которого будет развиваться все остальное: транспорт, сфера услуг, торговля, — подчеркнул Свиридов. — Но инвестору важно, чтобы были коммуникации, инженерная инфраструктура. Без этого проблемно развивать территории.





Подобная ситуация сложилась в Свислочском районе. Вроде бы включили участки в СЭЗ, есть инвесторы, которые готовы наладить производство, но не устраивает инфраструктура — не проложены дороги, нет благоприятных условий для работы.





Привлечь инвесторов





Надо работать с иностранными инвесторами, считает экономист. Любая компания — это другой взгляд на бизнес, экономику, другие подходы. В Гродненскую область идут россияне, неплохо устроились польские инвесторы, немцы, австрийцы. Но это не значит, что нет хороших белорусских предприятий.





Для бизнеса главное — стабильность. И такой фактор здесь присутствует. Льгот на самом деле хватает. Так, со следующего года меняется Налоговый кодекс, в котором предусмотрены существенные изменения, которые также упростят инвестиционный процесс. По новым объектам, которые будут введены в эксплуатацию, снизится ставка на недвижимость.





— Всех пугали повышающие коэффициенты. Они не давали развиваться крупным промышленным предприятиям. Со следующего года по новым объектам налоговая нагрузка будет возрастать постепенно, а не сразу. Ведь получается, что ты только открыл свой бизнес, не успел выйти на обороты, а тебя обкладывают по максимуму местными налогами. Эта ситуация изменится в пользу предпринимателя, — заверил Андрей Свиридов.





Пока сложно сказать, на какой период рассчитана программа индустриализации. Известно лишь, что наработки должны быть до 2025 года. Впервые работа будет вестись централизованно. Это придаст системность, в том числе и по поиску инвесторов, чтобы правильно размещать производственные силы.







