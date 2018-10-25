В Бресте перевернулась легковушка, водителя выбросило в люк

ДТП произошло сегодня около 10.40. По предварительной информации, 31-летний брестчанин двигался на автомобиле "БМВ" по улице Фортечная. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль занесло на мокром асфальте, он несколько раз перевернулся.

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, в связи с чем вылетел из салона транспортного средства через люк на крыше машины. В результате аварии брестчанин получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимационном отделении одной из городских больниц.





По факту ДТП проводится проверка.