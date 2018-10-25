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В Бресте перевернулась легковушка, водителя выбросило в люк

26.10.2018 20:47 — Разное | Партизан  
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В Бресте водителя выбросило в люк перевернувшегося автомобиля, сообщила БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

ДТП произошло сегодня около 10.40. По предварительной информации, 31-летний брестчанин двигался на автомобиле "БМВ" по улице Фортечная. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль занесло на мокром асфальте, он несколько раз перевернулся. 
Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, в связи с чем вылетел из салона транспортного средства через люк на крыше машины. В результате аварии брестчанин получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимационном отделении одной из городских больниц. 

По факту ДТП проводится проверка. 

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте водителя выбросило в люк перевернувшегося автомобиля, сообщила БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ УВД облисполкома Наталья...
 
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