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В Бресте перевернулась легковушка, водителя выбросило в люк
В Бресте водителя выбросило в люк перевернувшегося автомобиля, сообщила
ДТП произошло сегодня около 10.40. По предварительной информации, 31-летний брестчанин двигался на автомобиле "БМВ" по улице Фортечная. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль занесло на мокром асфальте, он несколько раз перевернулся.
Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, в связи с чем вылетел из салона транспортного средства через люк на крыше машины. В результате аварии брестчанин получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимационном отделении одной из городских больниц.
По факту ДТП проводится проверка.
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В Бресте водителя выбросило в люк перевернувшегося автомобиля, сообщила БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ УВД облисполкома Наталья...
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