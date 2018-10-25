В стене нашли тысячу человеческих зубов

сообщает lenta.ru Их нашли строители, ремонтировавшие старое здание в центре города. В стене на втором этаже оказались спрятаны около тысячи зубов. Это уже третий случай, когда в Джорджии нашли скрытый в стене тайник с человеческими зубами,lenta.ru





Краевед Гарри Эванс (Harry Evans) полагает, что их прятали зубные врачи, которые работали в этом здании в начале XX века. Сразу после его постройки в 1900 году туда въехал первый дантист — доктор Кларес Уиттингтон. Позднее там располагался кабинет доктора Лестера Юменза. Не так давно местный антикварный магазин продал его квитанцию на удаление зуба, датированную 1928 годом. Зубы, найденные в других городах Джорджии, также были скрыты в помещениях, которые когда-то занимали стоматологи.



