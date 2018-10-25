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Фотоловушка еще три дня присылала снимки. Вор сам сдался милиции

26.10.2018 20:32 — Разное | Партизан  
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Вечером 1 октября фотоловушка, установленная лесхозом около деревни Борщевка Речицкого района, прислала фотоотчет. Вместо природы она наснимала нечто темное, сообщает uvd.gomel.by

Спустя определенное время — прислала такие же картинки. Сотрудники решили проверить, что с ней случилось. Оказалось, что закрепленную на дереве фотоловушку стоимостью почти 450 рублей украли.

Удалось установить, что камера находится где-то в лесном массиве около деревни Короватичи. Мало того, она еще несколько дней присылала фотоотчеты. Правда понять, что это и где, было невозможно.

В итоге удалось установить, что в это время в месте пропажи находилась бригада рабочих из Василевич. Оперативники их опросили. Уже на следующий день в райотдел милиции обратился 35-летний житель Василевичей, который привез фотоловушку и признался в её краже.


Мужчина работал водителем и возил бригаду рабочих в Гомель и обратно на работу. В первый день октября вечером он остановился на дороге. Мужчина отстегнул ремни, которыми крепилась фотоловушка, и закинул её в пакет. Во время следующей остановки возле деревни Короватичи, похищенное припрятал в лесной траве. Именно этот пакет фотоловушка и снимала все дни. Через три дня он, не привлекая внимания, забрал устройство. Что делать с камерой, мужчина так и не решил.


Возбуждено уголовное дело.



 
Теги: Гомель
 
 
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Вечером 1 октября фотоловушка, установленная лесхозом около деревни Борщевка Речицкого района, прислала фотоотчет. Вместо природы она наснимала нечто...
 
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