Фотоловушка еще три дня присылала снимки. Вор сам сдался милиции

Спустя определенное время — прислала такие же картинки. Сотрудники решили проверить, что с ней случилось. Оказалось, что закрепленную на дереве фотоловушку стоимостью почти 450 рублей украли.





Удалось установить, что камера находится где-то в лесном массиве около деревни Короватичи. Мало того, она еще несколько дней присылала фотоотчеты. Правда понять, что это и где, было невозможно.





В итоге удалось установить, что в это время в месте пропажи находилась бригада рабочих из Василевич. Оперативники их опросили. Уже на следующий день в райотдел милиции обратился 35-летний житель Василевичей, который привез фотоловушку и признался в её краже.









Мужчина работал водителем и возил бригаду рабочих в Гомель и обратно на работу. В первый день октября вечером он остановился на дороге. Мужчина отстегнул ремни, которыми крепилась фотоловушка, и закинул её в пакет. Во время следующей остановки возле деревни Короватичи, похищенное припрятал в лесной траве. Именно этот пакет фотоловушка и снимала все дни. Через три дня он, не привлекая внимания, забрал устройство. Что делать с камерой, мужчина так и не решил.









Возбуждено уголовное дело.







