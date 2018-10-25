Брестское «Динамо» должно выплатить «Неману» $265 тысяч компенсации за Савицкого

Ранее комитет по статусу и переходам АБФФ постановил выплатить «Неману» за атакующего полузащитника 398,23 тыс долларов. Однако брестский клуб подал апелляцию.









Савицкий перешел в «Динамо» в декабре 2017 года. Первоначально «Неман» требовал компенсацию в 600 тысяч долларов, но позже стороны договорились на 211 тысяч, которые брестчане не выплатили из-за того, что гродненцы якобы нарушили условие о конфиденциальности переговоров. У брестского «Динамо» есть месяц, чтобы рассчитаться с «Неманом».











