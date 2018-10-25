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Администрация Facebook заявила об удалении более 80 поддельных аккаунтов из Ирана, занимавшихся дезинформацией

26.10.2018 21:38 — Разное | Интерфакс  
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Администрация социальной сети Facebook удалила 82 поддельных аккаунта в соцсетях Facebook и Instagram, созданных в Иране с целью политической дезинформации других пользователей, сообщает в пятницу компания.

"Владельцы поддельных аккаунтов представлялись гражданами США и иногда подданными Великобритании и публиковали материалы на политические и околополитические темы, связанные с предвыборными гонками, президентом США и вопросами миграции", - говорится в сообщении Facebook.

Основной целью злоумышленников были пользователи из США и Великобритании.

Общая аудитория этих аккаунтов, согласно данным о подписках, составляет свыше 1 млн человек.

С поддельных аккаунтов, в том числе, закупалась реклама для Facebook, однако на две рекламные кампании - в 2016 и 2018 гг. - было потрачено менее $100.

 
 
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Администрация социальной сети Facebook удалила 82 поддельных аккаунта в соцсетях Facebook и Instagram, созданных в Иране с целью политической дезинформации других...
 
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