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Городской совет Барселоны принял резолюцию с призывом упразднить монархию в Испании

26.10.2018 21:06 — Разное | Интерфакс  
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На заседании городского совета Барселоны в пятницу принята резолюция, в которой содержится призыв к упразднению монархии в Испании и критикуется позиция испанского короля Фелипе VI по каталонской проблеме, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

Резолюцию поддержали 29 представителей совета из 41. В голосовании не приняли участие представители партий, выступающих за территориальную целостность Испании. Они покинули зал заседаний в момент голосования.

В резолюции в частности содержится осуждение вмешательства короля в каталонский кризис и оправдание им насилия, примененного сотрудниками органов правопорядка 1 октября прошлого года при попытке проведения в Каталонии референдума о независимости, признанного Мадридом незаконным.

В документе также отмечается приверженность республиканским ценностям и содержится призыв к упразднению монархии - устаревшего и антидемократического института, цитирует текст резолюции РТВЕ.

 
 
 
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На заседании городского совета Барселоны в пятницу принята резолюция, в которой содержится призыв к упразднению монархии в Испании и критикуется позиция...
 
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