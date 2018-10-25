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Городской совет Барселоны принял резолюцию с призывом упразднить монархию в Испании
На заседании городского совета Барселоны в пятницу принята резолюция, в которой содержится призыв к упразднению монархии в Испании и критикуется позиция испанского короля Фелипе VI по каталонской проблеме, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.
Резолюцию поддержали 29 представителей совета из 41. В голосовании не приняли участие представители партий, выступающих за территориальную целостность Испании. Они покинули зал заседаний в момент голосования.
В резолюции в частности содержится осуждение вмешательства короля в каталонский кризис и оправдание им насилия, примененного сотрудниками органов правопорядка 1 октября прошлого года при попытке проведения в Каталонии референдума о независимости, признанного Мадридом незаконным.
В документе также отмечается приверженность республиканским ценностям и содержится призыв к упразднению монархии - устаревшего и антидемократического института, цитирует текст резолюции РТВЕ.
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На заседании городского совета Барселоны в пятницу принята резолюция, в которой содержится призыв к упразднению монархии в Испании и критикуется позиция...
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