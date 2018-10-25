Мужчина поджег дом с сожительницей и ребенком в Чашникском районе

27 сентября 36-летний житель одной из деревень в Чашникском районе поссорился со своей сожительницей. Чтобы отомстить женщине, мужчина поджог дом, в котором на тот момент находилась также ее малолетняя дочь.

В результате произошел взрыв от выделившихся паров бензина. Взрывной волной потерпевших выбросило из дома через дверь, обвиняемого - через окно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану ЛАЗЬКО.

Агрессор скрылся в лесу возле деревни. Его задержали только спустя два дня.

Поджигателю предъявили обвинение по ст.186 (угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления) и ч.2 ст.218 УК (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом).

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