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На форуме в Гомеле встретились 700 участников из Беларуси и Украины
26.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
На первый Форум регионов в Гомеле съехались 700 представителей Украины и Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
Делегации обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Также уделили внимание развитию речного судоходства между странами.
На протяжении двух дней участники форума могут посещать ярмарки с продуктами питания и промышленной техникой. Как ожидается, общая сумма подписанных в Гомеле контрактов превысит 100 миллионов долларов.
«Николаевщина славится четырьмя основными отраслями: машиностроение, агропромышленный комплекс, туризм и транспорт. Все, что у нас есть, представлено на выставке. Все можно посмотреть и соки, и производство наших промышленников. Наш хлебозавод изготовил герб в виде города», – рассказал директор Департамента экономического развития городского совета г. Николаева Татьяна Шуличенко.
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Делегации обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства, образования и здравоохранения.
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