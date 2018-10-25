На форуме в Гомеле встретились 700 участников из Беларуси и Украины

На первый Форум регионов в Гомеле съехались 700 представителей Украины и Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Делегации обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Также уделили внимание развитию речного судоходства между странами.

На протяжении двух дней участники форума могут посещать ярмарки с продуктами питания и промышленной техникой. Как ожидается, общая сумма подписанных в Гомеле контрактов превысит 100 миллионов долларов.

«Николаевщина славится четырьмя основными отраслями: машиностроение, агропромышленный комплекс, туризм и транспорт. Все, что у нас есть, представлено на выставке. Все можно посмотреть и соки, и производство наших промышленников. Наш хлебозавод изготовил герб в виде города», – рассказал директор Департамента экономического развития городского совета г. Николаева Татьяна Шуличенко.