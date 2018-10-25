ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На форуме в Гомеле встретились 700 участников из Беларуси и Украины

26.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

На первый Форум регионов в Гомеле съехались 700 представителей Украины и Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Делегации обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Также уделили внимание развитию речного судоходства между странами.

На протяжении двух дней участники форума могут посещать ярмарки с продуктами питания и промышленной техникой. Как ожидается, общая сумма подписанных в Гомеле контрактов превысит 100 миллионов долларов.

«Николаевщина славится четырьмя основными отраслями: машиностроение, агропромышленный комплекс, туризм и транспорт. Все, что у нас есть, представлено на выставке. Все можно посмотреть и соки, и производство наших промышленников. Наш хлебозавод изготовил герб в виде города», – рассказал директор Департамента экономического развития городского совета г. Николаева Татьяна Шуличенко.

На форуме представлены 17 областей Украины и все регионы Беларуси.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегации обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства, образования и здравоохранения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко выступил с речью о содействии миру в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика