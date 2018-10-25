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Александр Лукашенко выступил с речью о содействии миру в Украине

26.10.2018 22:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Украина – один из важнейших наших партнеров, поэтому две страны объединяют не только финансы, но и тесные родственные связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало понятно в финале выступления президентов, когда они говорили о самом важном – о мире. Их слова нашли самый искренний отклик в сердцах аудитории и были встречены бурными овациями. И именно этим запомнится первый Форум регионов Беларуси и Украины. Игорь Позняк о новом дыхании в отношениях двух братских народов.

Александр Лукашенко выступил с речью о содействии миру в Украине

То, что невозможно измерить в миллионах долларов или потенциальной выгоде – человеческие жизни. Конфликт на Донбассе – серьезнейшая проблема для всего региона. Беларусь никогда не была равнодушным наблюдателем. Альтернативы минским договоренностям нет до сих пор, а тысячи украинских семей нашли мир именно на нашей земле. Беларусь всегда готова подставить плечо, но только на четких и понятных принципах. Эту проблему должны решать три славянских народа.

Александр Лукашенко выступил с речью о содействии миру в Украине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать, но только ради одного – ради мира. Республика Беларусь готова работать только в рамках договоренностей Украины и России, двух президентов. Запомните: мы не напрашиваемся к кому бы то ни было на роль миротворца или посредника. Я это терпеть не могу. И никакого миротворчества со стороны Беларусь вне желания двух президентов быть не может и не будет. Еще раз подчеркиваю: если нужно включить Беларусь в этот процесс, мы будем действовать в разрезе договоренностей двух государств для того, чтобы на этой многострадальной земле – на востоке Украины – был мир.

Россияне и украинцы нам не чужие. Это родные наши люди. Конфликт не за тысячи километров. Я не буду называть цифру людей, которые приехали к нам после начала этой войны, но это была не одна тысяча и не один десяток тысяч наших украинских братьев – да и белорусов, которые долго жили там. Да и русских людей, которые там жили, россиян! И мы каждому из них, приравняв их к гражданам Беларуси, дали работу, бесплатное образование, детские сады и медицинское обслуживание. Мы их приняли как родных, хотя у нас в то время (да и сейчас) проблем хватало.

Александр Лукашенко выступил с речью о содействии миру в Украине

Уважаемые братья-украинцы, вы приехали на эту благодатную землю, и вы видите, как вас принимают. Это не создашь искусственно. Это действительно отношение и мое, и местных властей региона, и главное – белорусов к вам. Мы за вас очень переживаем. Мы хотим, чтобы эта благодатная земля, эта процветающая страна, богатейшая по своим ресурсам, особенно этой прекрасной землей и супертрудолюбивыми людьми, была процветающей. Она такой и будет.

Вы знаете, войны – история другого не знает – заканчиваются, всегда заканчиваются. Это аксиома. Но почему нам эти конфликты и войны не закончить быстрее, как можно раньше? Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Я уже когда-то сказал: мы если и придем с севера к вам (я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине), то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках. Если мы что-то сможем и можем для вас сделать в этом плане – мы готовы. Нам это решение дается непросто. Я вообще не приемлю, когда пытаются украинскую землю использовать – некоторые – как разменную монету.

Александр Лукашенко выступил с речью о содействии миру в Украине

Украина всегда будет мощной, процветающей и единой. Но надо уметь договариваться. Потом решим, кто виноват. Вот эту проблему давайте оставим нашим детям. Пусть они потом, с течением времени – большое видится на расстоянии – потом решат, кто виноват. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну. Мы к вашим услугам.

Александр Лукашенко выступил с речью о содействии миру в Украине

Петр Порошенко, президент Украины:
Я благодарю за ту инициативу, про которую мы договорились с Александром Григорьевичем – про то, чтобы переговоры по приостановке войны мы провели в Минске. Я попросил: «Александр Григорьевич, давайте в Минске мы сделаем базу для того, чтобы мы искали пути мира». Александр Григорьевич сказал «Да. Мы обеспечим, чтобы были достигнуты договоренности». Потом, после 19-часовых переговоров в Минске были подписаны документы, которые навсегда войдут в учебники дипломатии. Минские договоренности. Поэтому я хочу поблагодарить Александра Григорьевича, хочу поблагодарить белорусский народ и хочу поблагодарить Минск. Частичка Беларуси навсегда остается в моем сердце.

Александр Лукашенко выступил с речью о содействии миру в Украине

Игорь Поздняк, СТВ:
А это уже Минск. «Президент-Отель» – культовое место для всех, кто следит за событиями на Донбассе. Главная интрига – кто же займет место Леонида Кучмы в трехсторонней контактной группе? Именно он представлял интересы Украины несколько лет. На последние переговоры Киев отправил помощника президента Петра Порошенко Руслана Демченко. Но многие прочат это место и Виктору Ющенко. Следующий раунд минских переговоров пройдет 6 ноября именно здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Украина – один из важнейших наших партнеров, поэтому две страны объединяют не только финансы, но и тесные родственные связи, сообщили в программе...
 
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