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В Минской области за 9 месяцев 2018 года случилось 1309 пожаров

26.10.2018 22:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, газового оборудования и обогревательных приборов становится основной причиной осенних пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С начала 2018 года в Минской области жертвами огня стали более 150 жителей. Спасатели стараются предупредить трагедии и посещают граждан группы риска.

В Минской области за 9 месяцев 2018 года случилось 1309 пожаров

В одном из рейдов побывала наш корреспондент Ксения Худолей.

 
 
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Новости Беларуси. Несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, газового оборудования и обогревательных приборов становится...
 
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