В Минской области за 9 месяцев 2018 года случилось 1309 пожаров

Новости Беларуси. Несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, газового оборудования и обогревательных приборов становится основной причиной осенних пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С начала 2018 года в Минской области жертвами огня стали более 150 жителей. Спасатели стараются предупредить трагедии и посещают граждан группы риска.



