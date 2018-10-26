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Над Минском заметили лунное гало

26.10.2018 23:43 — Разное | Tut.by  
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В ночь с 26 на 27 октября в Минске и Минском районе наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.


Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM / vk.com

Астроном-любитель Андрей Лейчик вел наблюдения в Ратомке.

«Наблюдая Луну этим вечером, я заметил, как среди облаков, окружающих Луну, появилось оптическое явление — неяркий круг правильной формы, — написал он. — Это лунное гало! Свет, отраженный и преломленный содержащимися в облаках ледяными кристаллами, формирует такое удивительное атмосферное явление».

Оптический феномен заметила и пользовательница Instagram Анастасия из Минска.

Напомним, гало появляется вокруг Луны или Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Это явление иногда называют «зимней радугой», чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.

 
Теги: Минск
 
 
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Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.
 
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