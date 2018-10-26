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Бодяковский сделал еще шаг к 20 млн долларов выигрыша в карьере

26.10.2018 22:11 — Разное | Партизан  
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Белорус Никита Бодяковский снова отличился в серии World Series of Poker Europe в чешском Розвадове. Он стал четвертым в турнире €25,500 No-Limit Hold’em Super High Roller.


Никита Бодяковский за столом в Розвадове. Фото: pokernews.com

В соревнованиях, которые проходили 24-26 октября, приняли участие 133 игрока, каждый из которых внес в банк 25,5 тысячи евро. Призовой фонд в результате составил 3,2 млн евро.

Бодяковского выбил из турнира его будущий победитель Майкл Аддамо из Австралии. По итогу белорус получил 266,7 тысячи евро призовых, а австралиец, одолев еще француза и немца, – 848,7 тысячи.

Учитывая нынешний выигрыш, общая сумма, завоеванная Никитой за всю карьеру в «живом» покере, преодолела отметку в 19 млн долларов.

Тем временем, серия World Series of Poker Europe в Розвадове продолжается, и впереди еще есть пара турниров с большими ставками, в которых он может принять участие.

А это значит, учитывая блестящую игру Бодяковского в последнее время, что уже в ближайшие дни при удачном раскладе белорус имеет шансы достичь рубежа в 20 млн долларов.


Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.


 
 
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Белорус Никита Бодяковский снова отличился в серии World Series of Poker Europe в чешском Розвадове. Он стал четвертым в турнире €25,500 No-Limit Hold’em Super High Roller.
 
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