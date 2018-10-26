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Минский таксист сообщил в милицию, что его пассажир перевозит наркотики
Минские милиционеры сообщают о задержании 27-летнего ранее не судимого мужчины, которого подозревают в незаконном приобретении и перевозке наркотиков.
О подозрительном пассажире правоохранителям сообщил таксист. Он обратился к сотрудникам ГАИ рассказал, что по дороге пассажир попросил остановиться в районе улицы Багратиона, там он забрал какой-то предмет, зарытый около фонаря,
Гаишники задержали пассажира такси до приезда оперативников. Во время личного досмотра у него обнаружили полимерный свёрток с порошком весом около 0,6 граммов. Химическая экспертиза показала, что этот порошок имеет в своём составе особо опасное психотропное вещество "Альфа-PVP".
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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Минские милиционеры сообщают о задержании 27-летнего ранее не судимого мужчины, которого подозревают в незаконном приобретении и перевозке наркотиков.
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