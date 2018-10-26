Минский таксист сообщил в милицию, что его пассажир перевозит наркотики

сообщает Еврорадио. О подозрительном пассажире правоохранителям сообщил таксист. Он обратился к сотрудникам ГАИ рассказал, что по дороге пассажир попросил остановиться в районе улицы Багратиона, там он забрал какой-то предмет, зарытый около фонаря,Еврорадио.





Гаишники задержали пассажира такси до приезда оперативников. Во время личного досмотра у него обнаружили полимерный свёрток с порошком весом около 0,6 граммов. Химическая экспертиза показала, что этот порошок имеет в своём составе особо опасное психотропное вещество "Альфа-PVP".









В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.



