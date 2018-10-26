ФСБ задержала планировавших теракты в Москве членов ИГ

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пишет РБК. Сотрудники ФСБ пресекли в Москве деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», собиравшейся устроить теракты. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России,РБК.





Отмечается, что было задержано шесть членов глубоко законспирированной ячейки. «Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств», — заявили в ФСБ.





При обыске у задержанных изъяли автоматическое огнестрельное оружие. Кроме того, у них нашли схему изготовления взрывных устройств, деньги и «средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов».





Деятельностью ячейки управляли из Сирии эмиссары, приехавшие из Центрально-азиатского региона. По данным ФСБ, ячейка финансировалась за счет переводов из-за рубежа.





Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.





Накануне президент России Владимир Путин заявил, что с начала года спецслужбы предотвратили 15 терактов.





Автор: Александра Федотова.

Теги: УФСБ , Террорист , «Исламское государство»



