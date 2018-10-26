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Бонусы поставщиков торговым сетям не должны превышать 5% от стоимости товара

26.10.2018 21:33 — Разное | Партизан  
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Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого поставщиками торговым сетям, не может превышать 5% от цены приобретенных продовольственных товаров.

 Такие изменения предусмотрены проектом закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси по вопросам торговли и общественного питания, который вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

МАРТ совместно с заинтересованными рассмотрел предложения Комитета государственного контроля о закреплении на законодательном уровне нормы, ограничивающей суммарный размер платежей различного характера поставщиков продовольственных товаров в пользу торговых сетей, а также введении ответственности за несоблюдение этих требований. Чтобы оценить социально-экономический эффект от введения государственного регулирования размера вознаграждений, премий, бонусов, маркетинговых и иных услуг, направленных на продвижение товаров, МАРТ провел опрос поставщиков продовольственных товаров и 50 крупных, средних и мелких субъектов торговли. Кроме того, была запрошена позиция по указанному вопросу Министерства сельского хозяйства и продовольствия, концерна "Белгоспищепром", облисполкомов, Минского горисполкома, Белкоопсоюза.

Согласно данным проведенного опроса, 41% поставщиков не производит дополнительные платежи в пользу торговых сетей в принципе, вместе с тем их продукция там представлена. Соответственно, 59% опрошенных поставщиков производят различного рода дополнительные платежи в пользу субъектов торговли, как правило, на договорной основе. В среднем для отдельного поставщика сумма всех выплат в январе-июне 2018 года составила от 0,0019% до 12,34% от фактического объема поставленных товаров, в 2017 году - от 0,0013% до 11,43%. При этом 34% поставщиков отметили, что инициатором таких платежей выступают торговые сети. "По мере роста рыночной власти торговых сетей и насыщения потребительского рынка товарами производители вынуждены идти на стимулирующие меры для того, чтобы попасть на полки магазинов", - отметили в МАРТ.

Предложение об ограничении размера дополнительных платежей поддержали 37% опрошенных поставщиков, а также концерн "Белгоспищепром", Брестский, Витебский, Гомельский, Минский и Могилевский облисполкомы, Белкоопсоюз. Гродненский облисполком и Минский горисполком не поддержали данное предложение.

МАРТ провел оценку на основе представленных торговыми сетями данных за 2017 год. Так, при отмене дополнительных платежей только в четырех крупных торговых сетях страны (доля которых в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров за 2016 год составила 24,6%) на молочные и мясные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалейные товары, плодоовощную продукцию и безалкогольные напитки произойдет увеличение торговых надбавок и, соответственно, рост цен до 14%. Это может повлечь дополнительный прирост индекса потребительских цен порядка 0,3-0,35 процентных пункта.

По предложению концерна "Белгоспищепром", Комитета государственного контроля и с учетом рассмотрения данного вопроса на совещании в Совете Министров вопрос об ограничении размера дополнительных платежей различного характера поставщиками продовольственных товаров, произведенных в Беларуси, включен в проект закона. Предусматривается установление совокупного размера вознаграждения, выплачиваемого сетевику в связи с приобретением определенного количества таких товаров, а также платы за оказание определенных услуг, в размере не более 5% от цены приобретенных продовольственных товаров.



 
 
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Совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого поставщиками торговым сетям, не может превышать 5% от цены приобретенных продовольственных товаров.
 
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