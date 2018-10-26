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Мейкап-идея для Хеллоуина: образ королевы страны Миктлан
Одновременно яркий и жуткий макияж идеален для вечеринки в канун Дня всех святых.
С 31 октября на 1 ноября наступит ночь, в которую, по старому поверью, стираются границы между мирами. Воспринимать этот праздник можно по-разному, но одно очевидно: придумывать образ на самую страшную вечеринку года всегда весело и интересно,
Создавая свой look, помните, что кеативный мейкап поддержит атмосферу вечера не хуже, чем продуманный костюм. Но как сделать макияж одновременно и красивым, и жутким? Показывают визажисты бренда Kiko Milano, которые сняли
За основу взят образ королевы страны Миктлан, которая, по представлению ацтеков, была правительницей подземного мира.
Яркий головной убор, филигранный макияж — и образ для празднования Дня мертвых готов!
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Одновременно яркий и жуткий макияж идеален для вечеринки в канун Дня всех святых.
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