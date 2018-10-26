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Мейкап-идея для Хеллоуина: образ королевы страны Миктлан

26.10.2018 21:24 — Разное | Партизан  
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Одновременно яркий и жуткий макияж идеален для вечеринки в канун Дня всех святых.

Мейкап-идея для Хеллоуина: образ королевы страны Миктлан
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С 31 октября на 1 ноября наступит ночь, в которую, по старому поверью, стираются границы между мирами. Воспринимать этот праздник можно по-разному, но одно очевидно: придумывать образ на самую страшную вечеринку года всегда весело и интересно, пишет 7 дней. 

Создавая свой look, помните, что кеативный мейкап поддержит атмосферу вечера не хуже, чем продуманный костюм. Но как сделать макияж одновременно и красивым, и жутким? Показывают визажисты бренда Kiko Milano, которые сняли видео с классной бьюти-идеей.

За основу взят образ королевы страны Миктлан, которая, по представлению ацтеков, была правительницей подземного мира.

Яркий головной убор, филигранный макияж —  и образ для празднования Дня мертвых готов!


 
 
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Одновременно яркий и жуткий макияж идеален для вечеринки в канун Дня всех святых.
 
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