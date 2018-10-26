Мейкап-идея для Хеллоуина: образ королевы страны Миктлан

пишет 7 дней. С 31 октября на 1 ноября наступит ночь, в которую, по старому поверью, стираются границы между мирами. Воспринимать этот праздник можно по-разному, но одно очевидно: придумывать образ на самую страшную вечеринку года всегда весело и интересно,7 дней.





видео с классной бьюти-идеей. Создавая свой look, помните, что кеативный мейкап поддержит атмосферу вечера не хуже, чем продуманный костюм. Но как сделать макияж одновременно и красивым, и жутким? Показывают визажисты бренда Kiko Milano, которые снялис классной бьюти-идеей.





За основу взят образ королевы страны Миктлан, которая, по представлению ацтеков, была правительницей подземного мира.





Яркий головной убор, филигранный макияж — и образ для празднования Дня мертвых готов!



