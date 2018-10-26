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Путина обеспечили сверхзащитой, которой уже обладает Лукашенко
Фото: пресс-служба президента России
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Ведущие назвали этот пояс главным даром мужчине у славянских народов. Таким образом организаторы форума поблагодарили главу государства за то, что он в свое время помог сохранить фестиваль, который сейчас объединяет многие народы.
Любопытно, что в мифологическом сознании восточных славян пояс играл роль оберега, защиты человеческого тела. Они рассматривали его как некий магический объект, способствующий благополучию и удаче того, кто его носит, и верили в могущественную силу пояса.
Об этом свидетельствуют рукописные книги народной медицины, где пояс рассматривался как оберег:
«А от всех колдунов и от всякой порчи носят на голом теле пояс вязаный. И при этом талисмане не может действовать никакое колдовство».
Ряд исследователей подчеркивают, что с поясом соединяли и жизнь, и здоровье его обладателя, и его сверхъестественные силы. Все это позволяет заключить, что пояс являлся сакральным предметом.
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Президенту России подарили пояс, защищающий его обладателя от злых духов.
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