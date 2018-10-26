27 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день аудиовизуального наследия.

ПРИМЕТЫ:

Прасковья Грязнуха. На Грязнуху не бывает сухо. Святая Параскева - покровительница русских баб и всей бабьей работы.

РОДИЛИСЬ:

1728 Джеймс КУК, английский мореплаватель, руководитель трёх кругосветных экспедиций, первооткрыватель Новой Зеландии и Гавайских островов. Был убит аборигенами, похоронен в море.

1782 Никколо ПАГАНИНИ, выдающийся итальянский скрипач-виртуоз. Первый из скрипачей применил в концертной практике игру наизусть. Таинственность Паганини возбуждала такое суеверие, что епископ Ниццы, где скончался Паганини, отказал в заупокойной мессе, и только вмешательство Папы Римского отменило это решение. В 2005 году скрипка Паганини была продана на аукционе за $1,1 млн.

1811 Исаак (Айзек) Меррит ЗИНГЕР, американский изобретатель, создавший знаменитую швейную машинку. Первые машинки стоили $100. В 10 лет Зингера поймали в лавке при попытке расплатиться долларовой купюрой, к единичке которой он пририсовал ноль. У него было почти 30 законных и внебрачных детей. Он говорил: «Меня интересуют не какие-то там изобретения, а деньги, которые можно за них получить».

1855 Иван Владимирович МИЧУРИН, российский селекционер. В 1913 году категорически отказался от переезда в США. Он утверждал: «Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у неё - наша задача».

1900 Лидия Андреевна РУСЛАНОВА, российская певица.

1933 ГАРРИНЧА (дос Сантос Мануэл ФРАНСИСКО), знаменитый бразильский футболист, скончался в приюте для бедных.

1944 Николай Петрович КАРАЧЕНЦОВ, российский актёр. В 2005 году попал в автокатастрофу, получил серьёзную черепно-мозговую травму. Умер 26 октября 2018 года.

1955 Виктор Михайлович ГУСЕВ, российский спортивный комментатор. По окончании своих спортивных трансляций он всегда произносит фразу «Берегите себя».

1978 Ванесса МЭЙ (ВАНАКОРН), английская скрипачка и певица, родилась в Сингапуре в семье тайца и китаянки. Пыталась участвовать как горнолыжница на зимней Олимпиаде в Сочи.

1983 Артур Сергеевич СМОЛЬЯНИНОВ, российский актёр. Его крёстный - актёр Иван ОХЛОБЫСТИН.

СОБЫТИЯ:

1492 Христофор КОЛУМБ открыл Кубу.

1829 В США была запатентована детская коляска.

1901 Впервые в мире в Париже грабители использовали автомобиль для того, чтобы скрыться после ограбления магазина.

1925 Американец Фред УОЛЛЕР запатентовал водные лыжи.

1941 В Калише (Польша) фашисты убили 290 пожилых евреев, удушив их угарным газом в запертой машине (это породило идею создания газовых камер).

1951 В Канаде впервые в мире при лечении рака была использована лучевая терапия.

1981 День рождения группы «Metallica».

1999 Автоматчики в зале армянского парламента убили премьер-министра Армении В. САРКИСЯНА, спикер парламента К. ДЕМИРЧЯНА и ещё семь человек.

1999 Платье, в котором актриса Мэрилин МОНРО поздравляла президента США КЕННЕДИ с днём рождения в 1962 году, было продано на аукционе в Нью-Йорке за рекордную для одежды цену - $1 млн 267,5 тыс.

2017 Каталония провозгласила независимость от Испании.