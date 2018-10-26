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Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

27.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Более 70 вчерашних выпускников высших и средних специальных учебных заведений  собрались вместе, чтобы получить полезную информацию, обменяться мнениями и задать волнующие вопросы. Для молодых людей было организовано посещение и ознакомление с работой государственного учебно-спортивного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа» (Ледовая Арена), УЗ «Горецкая ЦРБ», конно-спортивной школой, молодежным культурно-развлекательным центром (Амфитеатр),  спортивным корпусом УО «БГСХА». Затем на базе академической столовой состоялся круглый стол с руководством района. На встрече присутствовали председатель райисполкома Сергей Кулагин, председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Колеснева, заместитель председателя райисполкома Сергей Прудников, председатель районного объединения Федерации профсоюзов Беларуси Александр Кривенков.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

Надежда на молодых Руководство района встретилось с молодыми специалистами, прибывшими на работу в этом году.

 

 
 
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Более 70 вчерашних выпускников высших и средних специальных учебных заведений  собрались вместе, чтобы получить полезную информацию, обменяться мнениями и задать...
 
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