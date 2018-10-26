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Владимир Губенко рассказал об «Улицах моего детства»

27.10.2018 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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26 октября 2018 года любители истории города собрались в Брестском областном краеведческом музее на 9-ую встречу музейного проекта «18 квартал». Один из старожилов Владимир Губенко рассказал слушателям об «Улицах моего детства». Вдоль стен разместилась передвижная выставка «Брест в рисунках Владимира Губенко» о городе начала и середины прошлого века.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60089.php

Владимир Губенко рассказал об «Улицах моего детства»

- Первые рисунки появились в 1990 е годы. Владимир Губенко рисовал их для себя и других. Бумага и карандаш сохранили живые воспоминания автора и его друзей, создав яркие и сочные образы, - рассказала куратор проекта Нина Кириллова. – Несколько лет назад музей организовал передвижную выставку о Бресте. Сегодня шел разговор об улицах Горького, Менжинского и Баррикадной в Бресте.

- Я один из вас, кто жил в этом городе с 1940 года по настоящее время. На этих трех сотнях рисунков - диалог с событиями, свидетелями которых были я и мои друзья детства. Рисунки посвящены памяти поколения «нелегкой доли», друзьям, которые уже ушли. Но некоторые улицы и дома еще остались, их еще можно увидеть. Эти 3 улицы в 1920-е годы были глубокой окраиной Бреста. Город заканчивался у современного железнодорожного колледжа. Его можно было обойти за 20 минут.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60089.php

Владимир Губенко рассказал об «Улицах моего детства»

На экране мелькают рисунки. Угол улиц Бема и 3 мая. Фургон перед магазином и друг Женя в отцом разводит по магазином колбасу, мортаделу. Красивый кирпичный до на углу – в разное время здесь были еврейская гимназия, госпиталь, фельдшерская школа. Поблизости небольшие одноэтажные уютные и ухоженные дома. Булыжная мостовая – «кошачьи лбы», гладкие круглые плотно сбитые камни. Тротуары выложены плитками. Их уже нет. Что-то разбомбили во время войны, что-то снесли уже в советское время.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60089.php

Владимир Губенко рассказал об «Улицах моего детства»

- В 1940-е годы на этом углу продавали хлеб. Здесь всегда стояли очереди. Пекарня, как и сейчас, находилась на привокзальной площади. На следующем рисунке – сосны, окружавшие усадьбу, где жила с семьей моя одноклассница. В 1940 году их высота достигала 3 метров. Мы считали это место лесом и гуляли, возвращаясь с учебы в гимназии Траугутта.

Новый рисунок. 1944 год. Город сильно разрушен, на месте магазина немцы построили ДЗОТ. Еще один - спортивная площадка была построена на время ремонта стадиона Спартак. Здесь были теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, которые построил специалист из Львова.

- После любого дождя уже через полчаса можно было пройти по практически сухой площадке. В одном из этих домов жил Толик Мешков. Мы всегда его ждали, потому что у него единственного был мяч. При бомбардировке во время войны дома были уничтожены и на их месте построена СШ№7.

 
Теги: Брест
 
 
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26 октября 2018 года любители истории города собрались в Брестском областном краеведческом музее на 9-ую встречу музейного проекта «18 квартал». Один из старожилов...
 
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