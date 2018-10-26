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24 октября поздно вечером ближайший соратник Рамзана Кадыровапо прозвищу Лорд приехал к одному из организаторов митинга против изменения границы с Чечней. После его публичной критики в адрес Кадырова Барахоева пригласили, но он отказался. Ахмед Барахоев рассказал, как прошла встреча с Даудовым.- Встреча стандартно произошла, как у нас на Кавказе бывает, Даудов где-то узнал номер телефона, позвонил мне, представился, что он Даудов Магомед и хотел бы встретиться со мной, прийти ко мне в гости.- С ним был один охранник, и несколько машин, говорят, на улице было. Я его встретил, мы зашли в дом, сели за стол, за которым я сейчас сижу. Как положено горцам, поздоровались, обменялись любезностями, как здоровье, как поживаете. Он ко мне как к старейшине отнесся с уважением, представился, сказал, что он приехал по заданию Рамзана Кадырова, чтобы со мной переговорить. Спросил у меня, что я, на митинге выступая, обратился к Рамзану, по горским законам немножко некрасиво, даже на русский язык как это слово перевести, я даже не могу слова найти, но типа того, что там он сделал обвинение, предъявил обвинение Погорову Ахмеду Саражудиновичу, моему родственнику, бывшему министру внутренних дел в Ингушетии, потом его перевели в МВД. Он на митинге выступил, сказал, что здесь не кучка стоит на митинге, а это народ, тот народ, который то-то, то-то и то-то сделал, который, когда к вам шли танки, останавливали они, с твоим отцом….Ну, разъяснил, что здесь не кучка. Ну, он обиделся на него, Рамзан, публично, через телевидение, средства массовой информации, по-моему, я сам не видел, назвал Ахмеда, что он вор, что он коррупцией занимался, за это его Руслан Аушев выгнал и так далее, что он с ним расправится, угрозы там. Естественное, за своего родственника и достойного человека, когда неправду говорят, мне это стало обидно. Я отреагировал, взял микрофон и на митинге народу сказал, что Ахмед Саражудинович достойный сын ингушского народа, служил в МВД, был министром внутренних дел у нас, что у него отец очень почитаемый, мать уважаемая, его оба рода, и по матери, и по отцу, уважаемые, с ними считаются в Ингушетии, что из порядочной семьи человек и неправильно делать такие обвинения в адрес Погорова Ахмеда. И я выразил свое недовольство, у нас по-ингушски говорят, я перевести это слово по-русски не могу, типа того, что без разницы, что ты там говоришь, я недоволен тобой, что ты так говоришь. И он обиделся, что я так в его адрес сказал, и вот Даудов Магомед приехал, говорит, он приглашает тебя, как ты его оскорбил публично, и он тебя призывает в шариатский суд. Если не по шариатскому суду, то по законам гор, вайнахов, ты должен за оскорбление ответить. Я ответил ему, как мусульманин, я не могу отрицать, что я в шариатский суд не пойду, я готов идти в шариатский суд. И как шариатский суд посчитает, если я виновный, я готов принести извинения, если я невиновный, и вы меня беспокоите, как говорится, по беспределу, то вы будете отвечать. За свое сказанное вы должны отвечать, а за свое я готов отвечать. Он согласился со мной. Согласился, я ему повторил, сказал, я от своих слов не отказываюсь, я стою на своем, я еще раз подтверждаю то, что я на митинге сказал.И уходя, он говорит, ты завтра приедешь к Рамзану? Я говорю, я к Рамзану не приеду. Он попросил в мечеть приехать там, «Сердце Чечни», я говорю, я и туда не приеду, потому что стоит такая обстановка напряженная в республике, народ, как говорится, митингует. У нас митинг только отложен до 31 числа, приостановлен, у нас там Конгресс идет, подготовка к Конгрессу, идут сходы с населением, разъясняем, чтобы они делегатов избрали. Поэтому работа ведется, я говорю, я туда приехать не могу, народ меня не поймет, скажут, вы там сфотографируете меня, скажете, он приехал извиняться. Я не считаю, что я должен извиняться, я и сейчас считаю, что Рамзан Кадыров должен извиниться перед ингушским народом, потому что он угрозы посылает…Ну, вопрос вы знаете, суть подписанного договора, мы не имеем права запрещать это делать Кадырову, потому что это другой субъект Российской Федерации, а у нас претензии к своему главе, Евкурову, что он нарушает закон и Конституцию Российской Федерации и Республики Ингушетия, не проводя опрос, референдум, самовольно подписал под нарушением, фальсификацией голосов, ратифицировал его в парламенте под нажимом на депутатов, исказил это все. Это как бы уголовно наказуемое дело, поэтому депутаты, 15 человек, написали заявление в Следственный комитет, там идет следствие. Они также подали в Конституционный суд, который сегодня рассматривал, там парламент, глава, по-моему, не представили соответствующие документы, поэтому, по-моему, перенесено на 30 число.- Я боюсь всевышнего Аллаха, который есть единственный наш властитель, который наш, как говорится, всевышний наш. Больше я ни перед кем не считаю, что я должен бояться. Он создатель, он нас заберет к себе, поэтому Аллах великий, я боюсь его. А Рамзан Кадыров, Евкуров, другие — для меня это руководители, они слуги народа, они должны, народ у нас по Конституции должен управлять всем, власть принадлежит народу, а они, значит, должны служить своему народу. Поэтому если он меня по шариату или по канонам, законам, по Конституции Российской Федерации призывает к порядку, я не обижусь, я могу спокойно извиниться, если я виноват, если меня суд, светский суд ли, шариатский суд ли, признает меня виноватым, и я его оскорбил, мне не стыдно извиниться. Но если я это сделал заслуженно, как говорится, я себя считаю невиновным. Я думаю, Рамзан Кадыров должен передо мной извиниться, тем более, я ему в отцы гожусь.