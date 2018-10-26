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Белорусская проституция молодеет и уходит с улиц в интернет

27.10.2018 02:11 — Разное | UDF  
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Фото из открытых источников
На сегодняшний день самой распространенной формой торговли людьми является сексуальная эксплуатация.

В 2002 году 5 605 человек стали жертвами торговли людьми. В первом полугодии 2018 года сексуальной эксплуатации подверглись 4 973 человека, из которых трудовой – 690 чел., изъятию органов – 3 чел. Из общего количества жертв торговли людьми 690 человек – несовершеннолетние. Об этом информирует пресс-служба МВД Республики Беларусь.

Основным направление вывоза граждан Беларуси с целью трудовой эксплуатации является Россия. Однако и в Беларуси были установлены жертвы торговли людьми из Вьетнама, России, Украины и Молдовы.

С 2002 года правоохранительные органы Беларуси ликвидировали 22 преступные организации, также была пресечена деятельность 85 организованных групп, которые специализировались на торговле людьми и связанных с ней преступлениях.

Были осуждены 3 800 человек за преступления, связанные с торговлей людьми, использованием занятия проституцией, порнографией и педофилией, среди них 853 сутенеров и трафикеров.

В последнее время значительно увеличился удельный вес лиц, которые предлагают сексуальные услуги, используя интернет, их насчитывается более 20% от общего количества. Тогда как в прежние годы большинство лиц, предлагающих услуги интимного характера, концентрировались на автотрассах и улицах городов (до 70%), а также в гостиницах (около 20%), в газетах и интернете объявления размещали лишь 10%.

 
 
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На сегодняшний день самой распространенной формой торговли людьми является сексуальная эксплуатация.
 
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