Основные признаки, свидетельствующие о наличие у мужчин сахарного диабета

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Мужские признаки сахарного диабета

Обезвоженность организма

Бешеный аппетит должен вас насторожить

Беспричинная резкая потеря в весе

Постоянная усталость, истощённость организма.

Снижение зрения

покалыванием или онемением в руках и ногах[/b

Кожные болезни и грибки

При этом болезнь развивается не мгновенно, а постепенно, и основные признаки, свидетельствующие о наличии сахарного диабета, могут просто игнорироваться. Люди их не замечают, потому что не осведомлены и не знаю, что может свидетельствовать о появлении заболевания.Учащённое мочеиспускание может свидетельствовать о зарождении или наличие сахарного диабета. При увеличении в крови сахара активизируется работа как печени, так и почек. Последние работают в усиленном режиме, а их способность фильтровать жидкость снижается, поэтому мужчинам чаще хочется опорожнить мочевой пузырь.Также относится к симптомам диабета. Увеличение в крови показателя глюкозы негативно сказывается на работе почек. Частое мочеиспускание и недостаточное питьё вызывает пересыхание в горле, человеку хочется много пить воды.Выработка организмом инсулина для понижения уровня сахара в крови создаёт неимоверное чувство голода, человеку хочется часто и много есть.Если это происходит, без диет и спортивных тренировок, специального меню, то данный признак должна вас насторожить.Происходит в результате потери энергии, которую раньше давала глюкоза.Происходит по причине обезвоживания линз и их последующей деформации. При переизбытке сахара в крови происходит разрыв нервных кровеносных сосудиков, что выражается характерным].[b]Они могут быть симптомом наличия сахарного диабета.Ещё при сахарном диабете снижается качество сексуальной жизни, уменьшается показатель тестостерона, что может повлечь за собой эректильную дисфункцию. Также снижаются защитные свойства организма ввиду сбоев в работе лейкоцитов и белых телец, которые происходят по причине увеличения уровня глюкозы в крови. Человек становится более восприимчив и подвержен к разным болезням.Зная эти симптомы, вы сможете вовремя заподозрить неладное, обратиться к доктору, выявить болезнь на начальной стадии развития.