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Основные признаки, свидетельствующие о наличие у мужчин сахарного диабета

27.10.2018 00:09 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Результаты последних исследований указывают на то, что диабет чаще подкашивает мужчин, нежели женщин, и является самой большой угрозой для мужского здоровья.

При этом болезнь развивается не мгновенно, а постепенно, и основные признаки, свидетельствующие о наличии сахарного диабета, могут просто игнорироваться. Люди их не замечают, потому что не осведомлены и не знаю, что может свидетельствовать о появлении заболевания.


Мужские признаки сахарного диабета

Учащённое мочеиспускание может свидетельствовать о зарождении или наличие сахарного диабета. При увеличении в крови сахара активизируется работа как печени, так и почек. Последние работают в усиленном режиме, а их способность фильтровать жидкость снижается, поэтому мужчинам чаще хочется опорожнить мочевой пузырь.


Обезвоженность организма

Также относится к симптомам диабета. Увеличение в крови показателя глюкозы негативно сказывается на работе почек. Частое мочеиспускание и недостаточное питьё вызывает пересыхание в горле, человеку хочется много пить воды.


Бешеный аппетит должен вас насторожить

Выработка организмом инсулина для понижения уровня сахара в крови создаёт неимоверное чувство голода, человеку хочется часто и много есть.


Беспричинная резкая потеря в весе

Если это происходит, без диет и спортивных тренировок, специального меню, то данный признак должна вас насторожить.


Постоянная усталость, истощённость организма.

Происходит в результате потери энергии, которую раньше давала глюкоза.


Снижение зрения

Происходит по причине обезвоживания линз и их последующей деформации. При переизбытке сахара в крови происходит разрыв нервных кровеносных сосудиков, что выражается характерным покалыванием или онемением в руках и ногах[/b].


[b]Кожные болезни и грибки

Они могут быть симптомом наличия сахарного диабета.

Ещё при сахарном диабете снижается качество сексуальной жизни, уменьшается показатель тестостерона, что может повлечь за собой эректильную дисфункцию. Также снижаются защитные свойства организма ввиду сбоев в работе лейкоцитов и белых телец, которые происходят по причине увеличения уровня глюкозы в крови. Человек становится более восприимчив и подвержен к разным болезням.

Зная эти симптомы, вы сможете вовремя заподозрить неладное, обратиться к доктору, выявить болезнь на начальной стадии развития.

 
 
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Результаты последних исследований указывают на то, что диабет чаще подкашивает мужчин.
 
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