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Над Минском заметили лунное гало
Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM / vk.com
Астроном-любитель Андрей Лейчик вел наблюдения в Ратомке.
«Наблюдая Луну этим вечером, я заметил, как среди облаков, окружающих Луну, появилось оптическое явление — неяркий круг правильной формы, —
Оптический феномен
Напомним, гало появляется вокруг Луны или Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Это явление иногда называют «зимней радугой», чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.
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В ночь с 26 на 27 октября в Минске и Минском районе наблюдался оптический феномен — лунное гало.
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