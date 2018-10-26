Готовим дома духи, которые спасают от стресса и повышают иммунитет

За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.



Наталья Дичковская

Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог

Раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, а с наступлением холодов перешли к полезным рецептам. В прошлых выпусках мы рассказывали о том, как приготовить натуральный противопростудный бальзам и укрепляющий спрей для волос .

Ну, а сегодня мы приготовим самые настоящие духи. И, в отличие от покупных «химозных», они помогут снять стресс и поддержать наш иммунитет в период простуд.