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Готовим дома духи, которые спасают от стресса и повышают иммунитет
За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.
Раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, а с наступлением холодов перешли к полезным рецептам. В прошлых выпусках мы рассказывали о том,
Ну, а сегодня мы приготовим самые настоящие духи. И, в отличие от покупных «химозных», они помогут снять стресс и поддержать наш иммунитет в период простуд.
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Ну, а сегодня мы приготовим самые настоящие духи. И, в отличие от покупных "химозных", они помогут снять стресс и поддержать наш иммунитет в период простуд.
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