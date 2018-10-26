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Готовим дома духи, которые спасают от стресса и повышают иммунитет

27.10.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.


Наталья Дичковская
Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог

Раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, а с наступлением холодов перешли к полезным рецептам. В прошлых выпусках мы рассказывали о том, как приготовить натуральный противопростудный бальзам и укрепляющий спрей для волос.

Ну, а сегодня мы приготовим самые настоящие духи. И, в отличие от покупных «химозных», они помогут снять стресс и поддержать наш иммунитет в период простуд.

 
 
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Ну, а сегодня мы приготовим самые настоящие духи. И, в отличие от покупных "химозных", они помогут снять стресс и поддержать наш иммунитет в период простуд.
 
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