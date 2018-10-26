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Альпинист обнаружил домашнего кота на вершине самой высокой горы в Польше

27.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Домашний кот забрался на высоту в 2500 метров. 

Альпинист Войцех Ябчинский совершил восхождение на самую высокую точку Польши – гору Рысы. И нашел там домашнего кота. Мужчина сфотографировал животное и поделился снимками в социальных сетях. 

«К сожалению, его ждёт смерть в горах. Было бы неплохо, если бы кто-то попытался забрать кота в безопасное место», - подписал он снимок. 

Войцех Ябчинский рассказал Daily Mail, что чувствовал себя героем, когда наконец-то поднялся на высоту в 2500 метров. Однако его гонор поубавился, когда он увидел кота, непринужденно умывающегося на вершине. Животное чувствовало себя вальяжно и совсем не удивилось появлению человека. Войцех стал ему интересен лишь во время обеда. Он переступил через свою гордость и пришел на запах еды. 

Альпинист обнаружил домашнего кота на вершине самой высокой горы в Польше
 

Альпинист считает, что хвостатый с сердцем отважного снежного барса пришёл на вершину из туристического домика, который находится на склоне горы. Во всяком случае, он очень похож на домашнего, отметил мужчина. 

Некоторые пользователи осудили поляка, который ушел с вершины без кота, оставив его на произвол. 

Альпинист обнаружил домашнего кота на вершине самой высокой горы в Польше
Альпинист обнаружил домашнего кота на вершине самой высокой горы в Польше
 
 
 
Ссылка на источник 77
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