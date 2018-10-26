Возможно, вы умнее, чем думаете. Пять неожиданных признаков интеллекта

Вы плохо видите, странно шутите или частенько ленитесь? Не расстраивайтесь, ведь всё это может служить признаком высокого интеллекта. 42.TUT.BY собрал пять особенностей, которые считаются недостатками и при этом связаны с выдающимися умственными способностями.

Ругань



Фото: Reuters

Американские языковеды доказали , что богатое владение табуированной лексикой не является признаком косноязычия.

Психологи из США Кристин и Тимоти Джей попробовали опровергнуть распространенное мнение о том, что люди матерятся потому, что им не хватает интеллектуальных способностей подобрать нужное слово.

Для этого группу студентов-добровольцев попросили за минуту вспомнить и записать как можно больше табуированной лексики. Затем таким же образом исследователи проверили словарный запас волонтеров в других группах слов.

Оказалось, что люди с богатым запасом табуированной лексики показали лучшее владение языком в целом. Если бы предположение о лени и глупости матерящихся людей было правдой, результат был бы противоположным.

«Объемный запас табуированной лексики может служить признаком богатых вербальных возможностей, а не прикрытием их недостатков», — сделали вывод авторы работы.

Черный юмор



Фото: Lesly Juarez / unsplash.com

Австрийские исследователи нашли связь между склонностью к черному юмору и высоким интеллектом.

Они попросили 156 добровольцев оценить книгу с шутками за запретные темы — «Черную книгу» немецкого художника Ули Штайна. Книга состояла из юмористических комиксов, которые высмеивали темы смерти, болезней и физических недостатков.

Среди шуток, к примеру, была такая: «Это автоответчик ассоциации самопомощи для пациентов с болезнью Альцгеймера. Если вы все еще помните, зачем звоните, пожалуйста, говорите после гудка».

Участники оценили, насколько поняли шутки и насколько те им понравились. Также добровольцы прошли тесты на уровень интеллекта и ответили на вопросы о настроении, склонности к агрессии и образовании.

Выяснилось, что те, кто проявил наилучшее понимание и восприятие «черных» комиксов, проявили также наивысший уровень интеллекта и низкий уровень агрессии. Люди, которым комиксы не понравились, показали противоположные результаты.

Лень



Фото: Matthew Henry / unsplash.com

Исследователи из Великобритании нашли связь между малоподвижным образом жизни и склонностью человека к размышлениям.

С помощью онлайн-теста они выявили 30 студентов-добровольцев, наиболее склонных к мыслительной деятельности. В отдельную группу выделили еще 30 волонтеров, которые всеми способами избегали лишних размышлений. Добровольцы носили на своих запястьях фитнес-браслеты на протяжении семи дней, а затем ученые изучили результаты их активности за неделю.

Выяснилось, что с понедельника по пятницу «мыслители» были гораздо менее активны, чем «не-мыслители». Связь между склонностью размышлять и неподвижностью ученые охарактеризовали как «надежную» и «весьма значительную» с точки зрения статистики. В выходные же не обнаружилось никакой разницы в уровнях активности между группами.

Стоит отметить, что в силу небольшого количества участников, результат этого исследования может оказаться невозможным для повторения в других условиях. Тем не менее ученые надеются своей работой помочь тем, кто много думает, обратить внимание на свой образ жизни и чаще заниматься спортом.

Плохое зрение



Изображение: Richard Jaimes / unsplash.com

Международная команда исследователей обнаружила связь между высоким интеллектом и плохим зрением.

Более 200 ученых объединились в коллектив, чтобы проверить, какие показатели здоровья действительно связаны с интеллектом.

Они изучили данные о здоровье и генах 300 486 человек из Великобритании в возрасте от 16 до 102 лет. Ученые выделили более ста участков генома, связанных с определенными умственными способностями, и сопоставили уровень интеллекта с другими особенностями.

Оказалось, что люди с плохим зрением действительно чаще имеют высокий интеллект. По результатам исследования, у тех, кто носит очки, есть на 28% большая вероятность оказаться более сообразительным, чем другие.

Компьютерные игры



Фото: Alexander Andrews / unsplash.com

Ученые из Великобритании нашли связь между успехом в определенных компьютерных играх и выдающимся интеллектом.

Исследователи сфокусировались на двух типах игр — MOBA и шутерах от первого лица. Игры MOBA включают в себя элементы стратегий в реальном времени, обычно в них играют двумя командами по пять человек (примеры — League of Legends и Dota 2). В шутерах игрок обычно видит обстановку глазами своего персонажа, и должен отстреливаться от множества вооруженных врагов (например, Destiny и Battlefield 3).

Авторы работы проанализировали данные об успехе и интеллектуальных способностях тысяч игроков.

Выяснилось, что высокий уровень мастерства в играх MOBA соотносился с высоким уровнем интеллекта. Исследователи полагают, что для успешной игры во взаимодействии с другими игрокам приходится выполнять серьезную умственную работу и принимать решения, основываясь на множестве факторов.

«Наше исследование предполагает, что успех в этих играх может быть мерой интеллекта, — сказал один из авторов исследования Алекс Уэйд. — Предыдущие исследования указывали на то, что люди, которые сильны в стратегических играх вроде шахмат, как правило, показывают высокие результаты и в тестах IQ. Новая работа распространила это на компьютерные игры, в которые каждый день играют миллионы людей по всей планете».