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Возможно, вы умнее, чем думаете. Пять неожиданных признаков интеллекта

27.10.2018 08:03 — Разное | Tut.by  
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Вы плохо видите, странно шутите или частенько ленитесь? Не расстраивайтесь, ведь всё это может служить признаком высокого интеллекта. 42.TUT.BY собрал пять особенностей, которые считаются недостатками и при этом связаны с выдающимися умственными способностями.

Ругань


Фото: Reuters

Американские языковеды доказали, что богатое владение табуированной лексикой не является признаком косноязычия.

Психологи из США Кристин и Тимоти Джей попробовали опровергнуть распространенное мнение о том, что люди матерятся потому, что им не хватает интеллектуальных способностей подобрать нужное слово.

Для этого группу студентов-добровольцев попросили за минуту вспомнить и записать как можно больше табуированной лексики. Затем таким же образом исследователи проверили словарный запас волонтеров в других группах слов.

Оказалось, что люди с богатым запасом табуированной лексики показали лучшее владение языком в целом. Если бы предположение о лени и глупости матерящихся людей было правдой, результат был бы противоположным.

«Объемный запас табуированной лексики может служить признаком богатых вербальных возможностей, а не прикрытием их недостатков», — сделали вывод авторы работы.

Черный юмор


Фото: Lesly Juarez / unsplash.com

Австрийские исследователи нашли связь между склонностью к черному юмору и высоким интеллектом.

Они попросили 156 добровольцев оценить книгу с шутками за запретные темы — «Черную книгу» немецкого художника Ули Штайна. Книга состояла из юмористических комиксов, которые высмеивали темы смерти, болезней и физических недостатков.

Среди шуток, к примеру, была такая: «Это автоответчик ассоциации самопомощи для пациентов с болезнью Альцгеймера. Если вы все еще помните, зачем звоните, пожалуйста, говорите после гудка».

Участники оценили, насколько поняли шутки и насколько те им понравились. Также добровольцы прошли тесты на уровень интеллекта и ответили на вопросы о настроении, склонности к агрессии и образовании.

Выяснилось, что те, кто проявил наилучшее понимание и восприятие «черных» комиксов, проявили также наивысший уровень интеллекта и низкий уровень агрессии. Люди, которым комиксы не понравились, показали противоположные результаты.

Лень


Фото: Matthew Henry / unsplash.com

Исследователи из Великобритании нашли связь между малоподвижным образом жизни и склонностью человека к размышлениям.

С помощью онлайн-теста они выявили 30 студентов-добровольцев, наиболее склонных к мыслительной деятельности. В отдельную группу выделили еще 30 волонтеров, которые всеми способами избегали лишних размышлений. Добровольцы носили на своих запястьях фитнес-браслеты на протяжении семи дней, а затем ученые изучили результаты их активности за неделю.

Выяснилось, что с понедельника по пятницу «мыслители» были гораздо менее активны, чем «не-мыслители». Связь между склонностью размышлять и неподвижностью ученые охарактеризовали как «надежную» и «весьма значительную» с точки зрения статистики. В выходные же не обнаружилось никакой разницы в уровнях активности между группами.

Стоит отметить, что в силу небольшого количества участников, результат этого исследования может оказаться невозможным для повторения в других условиях. Тем не менее ученые надеются своей работой помочь тем, кто много думает, обратить внимание на свой образ жизни и чаще заниматься спортом.

Плохое зрение


Изображение: Richard Jaimes / unsplash.com

Международная команда исследователей обнаружила связь между высоким интеллектом и плохим зрением.

Более 200 ученых объединились в коллектив, чтобы проверить, какие показатели здоровья действительно связаны с интеллектом.

Они изучили данные о здоровье и генах 300 486 человек из Великобритании в возрасте от 16 до 102 лет. Ученые выделили более ста участков генома, связанных с определенными умственными способностями, и сопоставили уровень интеллекта с другими особенностями.

Оказалось, что люди с плохим зрением действительно чаще имеют высокий интеллект. По результатам исследования, у тех, кто носит очки, есть на 28% большая вероятность оказаться более сообразительным, чем другие.

Компьютерные игры


Фото: Alexander Andrews / unsplash.com

Ученые из Великобритании нашли связь между успехом в определенных компьютерных играх и выдающимся интеллектом.

Исследователи сфокусировались на двух типах игр — MOBA и шутерах от первого лица. Игры MOBA включают в себя элементы стратегий в реальном времени, обычно в них играют двумя командами по пять человек (примеры — League of Legends и Dota 2). В шутерах игрок обычно видит обстановку глазами своего персонажа, и должен отстреливаться от множества вооруженных врагов (например, Destiny и Battlefield 3).

Авторы работы проанализировали данные об успехе и интеллектуальных способностях тысяч игроков.

Выяснилось, что высокий уровень мастерства в играх MOBA соотносился с высоким уровнем интеллекта. Исследователи полагают, что для успешной игры во взаимодействии с другими игрокам приходится выполнять серьезную умственную работу и принимать решения, основываясь на множестве факторов.

«Наше исследование предполагает, что успех в этих играх может быть мерой интеллекта, — сказал один из авторов исследования Алекс Уэйд. — Предыдущие исследования указывали на то, что люди, которые сильны в стратегических играх вроде шахмат, как правило, показывают высокие результаты и в тестах IQ. Новая работа распространила это на компьютерные игры, в которые каждый день играют миллионы людей по всей планете».

 
 
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42.TUT.BY собрал пять особенностей, которые считаются недостатками и при этом связаны с выдающимися умственными способностями.
 
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